Animal Crossing restera comme le jeu vidéo emblématique du confinement — Nintendo

De fait, l’activité numérique a connu un boom avec le confinement, qu’il s’agisse des applications, des plate-formes mais aussi et surtout du jeu vidéo. Avec 10 milliards de recettes rien qu’en mars, l’industrie s’est offerte un nouveau record, bien aidée par l’actualité des sorties et par le jeu-phénomène Animal Crossing : New Horizons. D’ailleurs, 20 Minutes se demande si vous avez passé ces dernières semaines à compter vos clochettes, ou si vous avez varié les plaisirs vidéoludiques, revisité Midgard dans Final Fantasy VII Remake, arpenté les rues malfamées de Streets of Rage 4, dézingué du démon avec Doom Eternal, conduit les gros camions de SnowRunner, déniché une curiosité ou rebranché une vieille console (marche aussi avec une mini console).