CONCOURS Vendredi 15 mai marque la date limite pour envoyer vos manuscrits, dont le meilleur recevra le « Prix 20 Minutes du roman » et sera publié en fin d’année

L'écrivain Maxime Chattam est le parrain du prix 20 Minutes du roman 2020. — Olivier Juszczak/20 Minutes

Vous avez été nombreux à profiter du confinement pour vous lancer dans l’écriture d’un roman. Pas loin d’ un Français sur dix selon une enquête Harris Interactive. Espérons que ceux qui en sont venus à bout ont eu la bonne idée de choisir pour thème « l'avenir appartient à la jeunesse », afin de participer à notre « Prix 20 Minutes du roman », qui s’achève ce vendredi 15 mai à 23h59.

Si tel est votre cas, n'attendez plus pour inscrire votre manuscrit sur la plateforme dédiée, conformément au règlement qui figure en ligne. Depuis début janvier, l'écrivain Maxime Chattam, parrain de notre prix et président de son jury, prodigue ses conseils d'écriture, que nous n'hésitons pas à vous rappeler ci-dessous.

Parmi les quelque 420 manuscrits déjà reçus (on espère atteindre le cap des 500 d'ici ce vendredi soir), 25% ont été retenus en première lecture et une sélection des 12 meilleurs sera opérée par « Les Nouveaux Auteurs », un groupe de lecteurs mis en place par notre partenaire Prisma média.

Le jury du « Prix 20 Minutes du roman », dans lequel figurent des journalistes de la rédaction et des lecteurs de la plateforme « 20 Minutes livres », prendra le relais cet été afin de déterminer les quatre manuscrits finalistes, puis le lauréat dont le manuscrit sera publié en fin d'année.

Il est toujours temps de participer au concours du premier roman de @20Minutes ! Vous avez un mois supplémentaire par rapport à la date initiale.

Et voici quelques nouveaux « conseils »..: https://t.co/Ne22aiQXK4 — Maxime Chattam (@ChattamMaxime) April 15, 2020

Autant d'auteurs que d'autrices, 32 ans de moyenne d'âge

Pour l'instant, nous avons autant d'auteurs que d'autrices alors que les autres concours d'écriture mis en place par Prisma Média comptent généralement 90% de candidates. Les candidats sont aussi plus jeunes que d'habitude : 32 ans en moyenne.

La littérature contempraine arrive en tête (38%), puis fantasy/fantastique/science fiction (24%), jeunesse/ado/jeune adulte (15%), polar/thriller (13%), aventure (5%) et historique (5%).

Dans le Top 5 pour le moment : on a un roman jeune adulte, un contemporain, un thriller, un fantasy et un historique... Mais tout cela, c'est avant que vous n'ayez envoyé votre manuscrit, d'ici ce vendredi soir. On l'attend avec impatience.