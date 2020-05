ON S’AÈRE Vous avez envie de prendre l’air et vous iriez bien renouer avec les balades muséales ? « 20 Minutes » vous a préparé une carte pour connaître les institutions ouvertes près de chez vous, et celles qui doivent rouvrir bientôt

Le Centre Pompidou Metz le 30 juin 2015. — GINIES/SIPA

Tadam ! Et voilà, ça y est, nous avons le droit de remettre le nez dehors, et en matière de culture, de renouer (un peu) avec l’art sur les murs. Du moins celui qui s’expose et se regarde autrement que via un écran d’ordinateur ou un livre. Nous vous avons donc concocté une carte qui permet de voir quels sont les musées et expositions ouvertes, carte que nous allons actualiser au fil des semaines et mois qui suivent.

On vous souhaite donc de bonnes visites, avec masques et distanciation physique. Mais dans la joie de retrouver un peu de cette expérience contemplative qui lave l’esprit et réveille les sens.