Daniel Cauchy. (Photo DR) Daniel est parti la nuit dernière. Je n’étalerai pas ma peine, mais il se trouve qu’il était un véritable ami depuis toujours. C’est lui qui m’a fait débuter dans le petit milieu des films publicitaires, d’abord acteur de cinéma puis producteur, c’est donc grâce à lui que j’ai pu faire vivre ma famille pendant des années. C’était un homme doté d’un humour qui n’avait d’égal que sa fidélité, je le regretterai toujours. #danielcauchy #dearfriend #rip