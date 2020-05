Little Richard, créateur du rock’n’roll, est mort à 87 ans

Little Richard en 1993 — MANTEL/SIPA

Une légende du rock'n'roll s'est éteinte. Parfois galvaudée, l'expression n'est pas trop fort pour évoquer Little Richard, qui est mort samedi à 87 ans, a annoncé son fils Danny Penniman au magazine Rolling Stone. La cause du décès n'a pas été précisé par la famille du musicien. Au cours de sa carrière, Little Richard aurait contribué à façonner le rock'n'roll, au point d'être considéré comme un des ses créateurs. Il a aussi influencé plusieurs générations de musiciens.

Longévité et influences

Parmi ses tubes, on compte des classiques du rock comme Tutti Frutti, Long Tall Sally et Good Golly Miss Molly. Le plus fort de sa carrière a ainsi eu lieu dans les années 1950 avec des morceaux accompagnés de performances scéniques endiablées. Il a ensuite privilégié un style plus calme, proche du gospel.

Little Richard has died https://t.co/40KHyUPspL — Pitchfork (@pitchfork) May 9, 2020

Au cours des quatre dernières décennies, sa musique a été beaucoup reprise et a inspiré des légendes du rock, de la pop et de la soul, de Michael Jackson à Otis Redding ou encore Bob Dylan et Jimi Hendrix. En 1986, il avait été l'un des premiers artistes à entrer au Rock'n'Roll Hall of Fame.