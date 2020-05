Il devait être le rendez-vous culturel de la rentrée à Lyon. Sans surprise, la Biennale de la danse ne se tiendra pas aux dates initialement prévues. L’événement, qui devait se dérouler du 11 septembre au 2 octobre, a été officiellement reporté aux mois de mai et juin. Les organisateurs avaient déjà annoncé, il y a quelques semaines, le report du défilé, traditionnellement organisé mi-septembre.

La Biennale de la danse vous donne rendez-vous au printemps 2021 pour sa 19e édition.

Dans l’attente de nouvelles indications de la part du Gouvernement, les équipes organisatrices ont décidé de reporter la prochaine édition de la #biennaledelyon.

« Différer trop tardivement la décision de maintenir ou de reporter la Biennale de la danse, événement majeur entièrement dédié à la création chorégraphique internationale, risquerait de mettre les artistes programmés en très grande difficulté et de fragiliser durablement l’économie du projet », expliquent les organisateurs pour justifier leur décision, précisant que l’objectif était toutefois d’éviter purement et simplement l’annulation de l’événement.

Des risques économiques forts

« Les risques économiques étaient forts. Ils sont liés à de nombreuses incertitudes [concernant les jauges et les modalités de réouverture des théâtres et salles de spectacle] qui ne seront vraisemblablement pas levées avant le 2 juin, au plus tôt, poursuivent-ils. De plus, il est évident que compte tenu de la situation sanitaire actuelle, la majorité des artistes, français et étrangers, ne peuvent mener leurs répétitions correctement, ni même prétendre pouvoir se déplacer d’un pays à l’autre ».

