Melody Gardot, en concert à Monaco, en décembre 2015. — VALERY HACHE / AFP

La star du jazz Melody Gardot recrute des musiciens sur les réseaux afin de « continuer à créer » et de ne pas oublier les orchestres réduits au silence par la pandémie de Covid-19.

« Moi, j’ai de l’argent de côté, mais pour beaucoup de musiciens dans le monde, les temps sont incertains, déclare l’artiste américaine, confinée à Paris. S’ils n’ont pas de concerts ou d’activité jusqu’à septembre, octobre, novembre, décembre ou 2021, comment vont-ils survivre ? »

Et d’ajouter : « On a eu l’idée de cet orchestre mondial numérique, pour toucher le plus de monde possible. Leur donner un job, avec des arrangements qui ont été adaptés : ça doit marcher avec chacun s’enregistrant de son côté. Ça pourrait aider certains, privés de leur métier ou leur passion actuellement, à aller mieux psychologiquement. »

Musiciens rétribués

Les joueurs d’instruments à cordes et à vent retenus au terme de ce casting en ligne seront rétribués par la maison de disques de la chanteuse, Decca, filiale d’Universal Music. Les droits du titre ainsi accompagné, From Paris with Love, seront reversés à l’association Aide ton Soignant pour soutenir les personnels des hôpitaux.

Pour participer au projet musical de Melody Gardot, chaque candidat, qui s'inscrit via le site de l'artiste, reçoit partition et les instructions pour envoyer une vidéo d’interprétation instrumentale.

Les candidatures seront examinées par l’interprète, son producteur Larry Klein et l’ingénieur du son Al Schmitt.

« C’est un défi, on est un peu un laboratoire, on casse les codes de l’orchestre, mais la musique est un langage universel », conclut Melody Gardot.