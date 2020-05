Playmobil va sortir sa première boîte représentant un couple homosexuel

Deux figurines playmobil, main dans la main — sipa

Et quel couple ! Dans son nouveau catalogue, qui annonce les « sets » qui seront mis en vente en septembre 2020, Playmobil dévoile notamment une toute nouvelle gamme de sa collection History. Après les Romains et les Egyptiens, c'est la Grèce antique qui aura droit à ses figurines spéciales (absentes du catalogue français​ hélas).

Mais contrairement aux périodes historiques romaines et égyptiennes, la Grèce est traitée sous l’angle de ses mythes, comme l’observe le blog Antiquipop. Les dieux de l’Olympe, les exploits d’Hercule, le voyage d’Ulysse, mais aussi le mythe de Dédale et Icare sont représentés. Les spécialistes des représentations culturelles de l’antiquité du blog Antiquipop ont également repéré que l’Iliade, le célèbre poème épique d’Homère, serait représenté au travers d’une boîte mettant en scène Achille et Patrocle. Un couple homosexuel donc.

Hector absent

Pour mémoire, dans l’Illiade, Achille et Patrocle combattent ensemble les Troyens. A la mort de ce dernier, Achille est fou de rage et de chagrin. Hector, assassin de Patrocle n’est pas représenté, dans le set Playmobil, mais Achille est bien monté sur son char. Celui-là même avec lequel il traînera le cadavre d'Hector, par vengeance, autour des remparts de Troie. La figurine d’Hector est cependant absente du set.

Celles et ceux qui doutent de la véracité du récit homérique pourront emprunter la DeLorean de Doc et Marty dans Retour vers le futur, également au programme des nouveautés 2020, pour aller constater de leurs propres yeux.