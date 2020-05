La Cité du vin à Bordeaux —

Fermée depuis près de deux mois comme tous les lieux culturels français, la Cité du Vin ne rouvrira pas le 11 mai.

Philippe Massol, son directeur général, annonce des pertes de plusieurs millions et espère rouvrir au mieux le 1er juillet.

Il s’inquiète surtout de la baisse de fréquentation du temple du vin bordelais à moyen terme.

Il paraît loin le temps où l’on pouvait déguster un bon verre de Bordeaux à 35 mètres de haut avec un panorama à 360 degrés sur la ville grâce au belvédère de la Cité du Vin. Comme de nombreux lieux touristiques français, le musée bordelais est fermé depuis le samedi 14 mars en raison de l’épidémie de Covid-19.

Inauguré en 2016 par le Président François Hollande, ce temple de la viticulture accueille depuis plus de 400.000 visiteurs par an. C’est le quatrième musée le plus visité dans le pays, hors Ile-de-France. Le concept va même s’exporter dans les prochains mois en Chine. Alors comment la Cité du Vin traverse cette crise sanitaire inédite ? Finances, réouverture, projets… Philippe Massol, son directeur général fait le point pour 20 Minutes.

Quelle est la situation de la Cité du Vin ?

Nous sommes dans l’attente. Pour l’instant, nous n’avons pas de calendrier précis. Depuis le premier jour, nous essayons surtout de préserver nos emplois et de maintenir une activité à distance pour proposer des contenus au public. Aujourd’hui, la Cité du Vin, c’est 200 emplois directs et indirects et à l’instant T, nous avons réussi à tous les maintenir grâce notamment à la mise en place du chômage partiel.

La culture reste ouverte !

Après presque deux mois, avez-vous évalué les pertes ?

C’est difficile de donner un chiffre précis parce qu’on ne sait toujours pas quand on va pouvoir rouvrir. Mais par exemple, en avril en temps normal on reçoit 40.000 visiteurs et ils dépensent en moyenne 20 euros, au bout du compte ça fait déjà un manque d’1,6 million d’euros ! La perte est estimée aujourd’hui à plusieurs millions d’euros !

Avez-vous demandé des aides à l’Etat ?

Pour le moment, on tient le choc avec le chômage partiel. Nous n’avons pas fait de demande de PGE (prêt garanti par l’Etat). Après, si la situation actuelle perdure trop longtemps, on aura sûrement besoin d’aide. Surtout le chômage partiel doit être maintenu pour nous et même après la possible réouverture car sinon il y aura des morts.

Envisagez-vous une date de réouverture ?

C’est compliqué à dire. Il y aura une réunion interministérielle le 14 mai sur le tourisme puis de nouvelles décisions fin mai. J’espère qu’on en saura plus à ce moment-là. Nous espérons rouvrir le 1er juillet car même si on a le feu vert début juin, il faudra préparer le retour des visiteurs.

Avez-vous un plan ?

Aujourd’hui, non. On attend d’avoir un mode d’emploi de la part des autorités. Il est en cours d’élaboration. Je pense que les lieux sont assez vastes pour gérer les flux et il y a beaucoup d’attractions où le visiteur ne touche rien, donc le nettoyage peut se gérer. Je ne sais pas encore si le port du masque sera obligatoire chez nous mais le masque rassure. Moi ce qui m’inquiète, c’est l’attitude des gens à la réouverture. Vont-ils revenir ? Il ne faut pas oublier non plus que 50 % de nos visiteurs sont des étrangers. La fréquentation risque d’être lourdement impactée pendant des mois. Une chose est sûre, nous n’avons pas prévu d’augmenter le prix de l’entrée malgré la crise.

Certains projets sont-ils reportés ou annulés ?

Tous nos projets sont mis en veille. L’exposition « Boire avec les Dieux » qui devait avoir lieu du 10 avril au 30 août 2020 est reportée du 9 avril au 29 août 2021 et du coup, l’exposition « Picasso et le vin » prévue en 2021 est repoussée à 2022.

Cette crise remet-elle en cause le projet de Cité du Vin en Chine ?

Non, ce projet n’a jamais été remis en cause même quand la Chine elle-même était confinée. Je travaille très régulièrement dessus. Le projet continue d’avancer et sa date de livraison reste la même, c’est-à-dire fin 2021.