MUSIQUE Le but de cet événement est de récolter des fonds pour la lutte contre le Covid-19

Bob Sinclar sera au sommet de l'Arc de Triomphe pour la bonne cause. — Laurent VU/SIPA

Bob Sinclar va mixer pour la bonne cause. Le DJ français sera lundi au sommet de l'Arc de Triomphe à Paris pour un concert exceptionnel, afin de récolter des fonds pour la lutte contre le nouveau coronavirus.

« Le live débutera à 20h02, juste après l’applaudissement aux soignants et sera retransmis en direct […]. Nous comptons sur votre présence virtuelle et vos dons », a indiqué la plateforme Cercle Music, qui produit et retransmet des concerts de musique électro depuis des endroits insolites.

Une performance interdite au public

Pour éviter tout rassemblement, les organisateurs ont précisé que cette performance, en collaboration avec le Centre des monuments nationaux français, « est interdite au public », et « ni son ni lumière ne seront perceptibles depuis la place de l’Etoile », située à proximité de l’Arc de Triomphe dans la capitale française.

L’ambition de ce projet est de récolter des fonds et de les reverser intégralement à l’ONG Médecins Sans Frontières, à la Fondation de France et au fonds de dotation One-O-One, dans la lutte contre la maladie du Covid-19.

DJ de renommée mondiale, Bob Sinclar poste des mixes sur son compte Instagram (666.000 abonnés) depuis le début du confinement en France le 17 mars.