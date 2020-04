Le Hellfest vend des masques barrières au profit du CHU de Nantes — Hellfest

Le Hellfest a lancé sa collection de masques barrières aux couleurs du festival.

Les bénéfices des ventes, qui démarrent fort, seront reversés au fond de dotation du CHU de Nantes.

Rappelez-vous, les pass 3 jours pour l’édition 2020, annulée depuis, s'étaient écoulés en moins de deux heures. Cette fois, il aura fallu un peu moins d’une journée pour que les 10.000 masques mis en vente en catimini sur le site Internet du Hellfest soient en rupture de stock. Alors que le festival de musiques extrêmes proposait déjà une offre de produits dérivés très fournie, ces lots de trois masques barrières (en tissu noir, bleu et bordeaux), vendus 15 euros le pack, ont tapé dans l’œil des fans.

Après cette razzia, une deuxième commande de 3.300 lots vient d’être passée. « On envisage déjà une troisième série car ça part très vite, réagit Eric Perrin, le chargé de communication du festival. On ne savait pas trop comment ils allaient être accueillis, même si la demande vient des fans au départ. Mais on a été surpris du succès. » Les masques, aux normes Afnor, sont fabriqués et imprimés en Italie, « chez un fournisseur en capacité de réaliser une telle commande et dans des délais raisonnables ». Un tee-shirt avec le logo « Hellfest For Health » a également été créé pour l’occasion, vendu au prix de 22 euros.

Les bénéfices reversés au CHU de Nantes

Selon l’équipe du Hellfest, tous les bénéfices de la vente seront reversés au fonds de soutien au CHU de Nantes. Soit déjà près de 50.000 euros qui s’ajouteront aux plus de 75.000 euros déjà récoltés par le festival, grâce à un appel aux dons lancé en ligne au début de l’épidémie de Covid-19. Le Hellfest, dont l’édition 2021 se déroulera du 18 au 20 juin 2021 à Clisson, avait indiqué avoir alimenté la cagnotte à hauteur de 20.000 euros.