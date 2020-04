Image extraite du film kényan «Rafiki». — Big World Cinema

Ce dimanche 26 avril, c’est la Journée internationale de la Visibilité lesbienne. Pour l’occasion le site 1001 héroïnes, créé par Alice et Éléonore, deux militantes féministes qui ont pour but de « mettre en avant des œuvres de femmes autrices et réalisatrices », a concocté une sélection de films avec des héroïnes lesbiennes, parfois même réalisés par des lesbiennes.

Dans le genre comique, elles vous conseillent But I’m a cheerleader, réalisé par Jamie Babbit, un film qui dénonce les thérapies de conversion à l’hétérosexualité. Dans un autre registre, on trouve Rafiki, l’histoire d’amour de Kena et Ziki, deux lycéennes à Nairobi. Le film a été interdit de diffusion dans le pays, parce que selon le KFCB, le comité kenyan de classification du cinéma, « la morale de ce film serait de légitimer le lesbianisme au Kenya ». Une envie de film en noir et blanc ? 1001 héroïnes suggère Elisa y Marcela. Quand Elisa se fait passer pour un homme pour pouvoir épouser Marcela…

#VisibiliteLesbienne

Pour d’autres idées, il suffit de suivre les emojis utilisés par le site, par ici. Il existe aussi un moteur de recherche où l’on peut sélectionner la case « avec une héroïne lesbienne ».

Pour finir, on vous laisse vous promener sur le hashtag #visibilitelesbienne, qui offre encore d’autres suggestions :