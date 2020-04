C’est la mort dans l’âme que les organisateurs des Vieilles Charrues ont annoncé le 15 avril l’annulation de l’édition 2020 qui devait se tenir du 16 au 19 juillet à Carhaix (Finistère). Passé le coup de massue, ils s’activent désormais à préparer la programmation de la prochaine édition « afin de pouvoir accueillir en 2021 le maximum d’artistes initialement annoncés cette année », ont-ils annoncé vendredi sur la page Facebook du festival.

Les regards se tournent bien sûr vers Céline Dion dont les billets pour le concert s’étaient vendus en seulement neuf minutes. « Nous faisons tout notre possible pour reporter ce concert au 15 juillet 2021 », ajoutent les organisateurs des Vieilles Charrues.

Vendredi, la star québecoise a indiqué sur les réseaux sociaux que le coup d’envoi de sa tournée européenne était reporté en raison de la pandémie de coronavirus. Elle devait démarrer son show le 21 mai à Prague avec six dates prévues à la Paris – La Défense Arena du 26 juin au 4 juillet.

I look forward to the days when we can once again share the joys of singing and dancing together. // J’attends avec impatience le jour où nous pourrons encore partager ensemble notre joie de chanter et de danser. - Céline xx…#CourageWorldTour pic.twitter.com/qtZAyropVO