Capture d'écran de l'émission Saturday Night Live. — Capture.

Anthony Fauci, un épidémiologiste de 79 ans qui conseille la Maison-Blanche et réunit autour de lui tout un fan-club, a vu son vœu exaucé. Le professeur avait suggéré, interrogé par la chaîne CNN sur le retour de l’émission Saturday Night Live et la probabilité que cette émission de divertissement l’imite, que son rôle soit joué par Brad Pitt. « Quel acteur aimeriez-vous avoir pour vous imiter ? Ben Stiller ou Brad Pitt ? » « Oh Brad Pitt bien sûr » avait répondu Fauci.

Dr. Anthony Fauci jokingly says "Brad Pitt, of course" should play him on "Saturday Night Live." pic.twitter.com/WFN45F83mW — New Day (@NewDay) April 10, 2020

C’est chose faite ! Dans son « allocution », le faux docteur Fauci joué par l’acteur commence par remercier les Américains et Américaines qui lui ont envoyé des messages parfois très « imagés » (on pense à des photos tout droit sorties d’un Vidal). Ensuite Brad Pitt alias Anthony Fauci tente d’expliquer les paroles du Président Donald Trump, qui a notamment déclaré que le vaccin arriverait « relativement vite ». « Relativement à l’histoire du pays, bien sûr, le vaccin va arriver très vite, mais si un de vos amis vous avait déclaré qu’il arriverait "relativement" vite, et qu’il arrivait un an et demi plus tard, vous seriez sans doute "relativement agacé" », se moque Brad Pitt.

And now, a message from Dr. Anthony Fauci. #SNLAtHome pic.twitter.com/LYemNAWaAT — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) April 26, 2020

Fan-club

Le faux docteur Fauci continue ensuite de corriger Donald Trump, qui a affirmé que le virus allait disparaître « comme par miracle », et que « tout le monde allait avoir des tests ». « Un miracle ne devrait pas être notre plan A », répond Fauci alias Brad Pitt. Il ajoute calmement, sur un ton neutre : « Quand il dit que tout le monde va avoir un test, ce qu’il veut dire, c’est "presque personne" ». On voit enfin le Dr Fauci bouche bée lorsqu’il entend Donald Trump demander si on ne peut pas tuer le virus en ingérant du désinfectant​. La séquence se termine par des remerciements du vrai Brad Pitt au vrai Dr Fauci et à tous les soignants.

Anthony Fauci a conquis le cœur des Américains et des Américaines par ses explications claires et calmes, recadrant souvent avec une grande politesse Donald Trump. Il est tellement aimé du public américain que la plateforme de vente en ligne d’articles artisanaux Etsy compte plus de 3.000 objets dédiés à l’expert : des mugs, des t-shirts, des chaussettes et même des bougies.