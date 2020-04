Dadju a animé mercredi soir un show de quatre heures pour venir en aide aux soignants dans la lutte contre le Covid-19. L’artiste a organisé dès 21 heures un live sur Instagram. Il en a profité pour lancer un appel aux dons au profit de la Fondation des Hôpitaux de France et de l’UNICEF.

Dadju a appelé à la solidarité et a lancé les festivités avec un don de 20.000 euros, il a ensuite ajouté 30.000 euros en cours de soirée. Cyril Hanouna a de son côté offert 33.000 euros tandis que Gims a donné 50.000 euros, a précisé RAPRNB.

Plus de 200 000€ collectés ce soir pendant le live de @Dadju pour soutenir @UNICEF_france et @FondationHPHF 💙



Merci de votre générosité et de votre soutien. 🙏



Merci Dadju et tous les invités pour cette soirée exceptionnelle 🙌 #ensemblealamaison #DonnonsEnsemble pic.twitter.com/Z5bu7ch2Vx