C’est une chanson confession. Vendredi dernier, Loïc Nottet dévoilait Mr/Mme, un titre d’une durée de plus de six minutes dans lequel il se livre avec une sincérité désarmante. « Entend moi hurler, gerber toutes mes tripes, dans ce son qui compte la vie d’un con pessimiste. Je me sens seul, putain. Personne ne me tient la main. (…) Alors chaque soir je bois, je me tronche la gueule, pour oublier qu’au fond, le succès ça rend seul », chante l’artiste belge de 24 ans, simplement accompagné d’un piano. Loïc Nottet, qui a offert en 2015 à la Belgique la quatrième place à l’ Eurovision et a remporté quelques mois plus tard Danse avec les stars sur TF1, revient pour 20 Minutes sur la genèse de cette chanson qui figurera dans son prochain album, Sillygomania.

Comment la chanson « Mr/Mme » a-t-elle vu le jour ?

Ce n’est pas très original : un soir où je ne me sentais pas très bien, j’ai pris un papier et un stylo et j’ai écrit tout ce que je pensais. C’est pour ça que la chanson est très longue et aborde plein de sujets différents, même si c’est surtout le fait de ne pas arriver à trouver sa place qui ressort. J’ai juste « dégueulé », entre guillemets, tout ce que j’avais en moi et que j’accumulais depuis pas mal de temps. En relisant le texte, je me suis rendu compte que je le chantonnais. C’est là qu’est née la mélodie.

Vous avez hésité à la rendre publique ?

J’ai eu un peu peur parce que se mettre à nu n’est pas un exercice facile, surtout dans sa langue maternelle – c’est la première fois que j’écris une chanson en français. J’ai mis du temps à appeler un de mes amis pour qu’il fasse les arrangements au piano. Je savais qu’il ferait attention aux paroles et que ça susciterait des questions. Il a accueilli la chanson comme une bonne surprise, j’ai vu dans son regard qu’il y avait de l’espoir, qu’il la trouvait belle, qu’elle lui parlait. On a alors pu la créer par pur plaisir. Je me suis dit que si elle m’avait aidé, parce que ça fait toujours du bien de sortir tout ce qu’on garde en soi, et que si ça parlait à mon ami, alors ça pourrait parler à d’autres. C’est ce qui m’a incité à la mettre sur l’album.

Quand l’avez-vous écrite précisément ?

Il y a deux ans. C’était juste après ma première tournée. J’avais eu quelques déceptions professionnelles et beaucoup de déceptions sentimentales. Il y a certains points évoqués dans la chanson qui sont arrangés aujourd’hui, mais 90 % du texte me correspondent encore totalement par rapport à mon questionnement personnel et à la place que j’occupe ici sur Terre. Cela me fait du bien de voir que cette chanson suscite de l’intérêt et des réactions. Les gens m’envoient des messages qui font du bien à lire. C’est très touchant. C’est une partie de moi que je n’avais pas du tout montré et de voir que les gens sont aussi réceptifs, c’était inespéré pour moi. Je ne m’attendais pas à ça.

Vraiment ?

La langue française est une langue tellement difficile à chanter et à manier. Tous les mots ne peuvent pas rentrer dans une mélodie… J’avais un peu peur d’être jugé, parce que je n’avais pas du tout envie de m’exprimer dans un langage ultra-romancé. Je voulais parler comme un jeune de 20 ans. Je craignais que des gens prennent ça pour de la prétention. J’ai vu que certains faisaient référence à Piaf et à Brel. C’est un immense honneur pour moi car ce sont deux artistes que j’aime beaucoup, surtout Piaf, mais je redoutais que l’on puisse se dire : « Il a essayé de faire comme… » J’avais aussi peur que les gens n’apprécient pas la sonorité de ma voix en français. Ces craintes se sont évaporées au fil des jours avec l’accueil du public.

Certains font aussi la comparaison avec « Formidable » de Stromae où il est, là aussi, question d’exprimer sa vulnérabilité…

J’aime bien l’idée qu’un jour, vieux, je puisse écouter mes chansons et revivre ma vie à travers elle. Pour moi, c’était super important de la sortir car elle correspond à un moment de ma vie où je suis en plein questionnement au niveau privé et professionnel. J’aime m’imaginer sur un banc, âgé, et me rappeler dans quel état d’esprit j’étais quand j’ai écrit mes chansons. Pour pouvoir faire ça, il faut être honnête et sincère dans ce qu’on raconte. Il ne faut pas avoir peur de dire ce que l’on pense. Je suis d’une génération où les jeunes osent dire les choses de plus en plus. C’est très bien. C’est en offrant ce genre de vulnérabilité sur un plateau qu’on va inciter les jeunes à dire tout haut ce qu’ils pensent tout bas, à avouer qui ils sont, ce qu’ils ont fait, ce qu’ils veulent faire ou non de leur vie.

Le clip de « Mr/Mme » est un plan séquence, tourné à Bruxelles. Il y a eu beaucoup de prises et d’improvisation ?

On a fait trois prises. Le temps était compté. Il pleuvait ce jour-là. On devait tourner entre les averses. Ce n’était pas facile parce que je suis quelqu’un de très vite intimidé dans la rue. C’était deux ou trois jours avant le confinement, mais il n’y avait pas grand monde, heureusement pour moi. Je m’imaginais chanter ce titre dans la rue, avec un chapeau retourné en attendant des pièces. Quand je l’écoute, j’ai en tête l’image d’un artiste de rue qui raconte sa vie, c’est pour cela que je tenais à me retrouver dans des ruelles bruxelloises, dans une ambiance classe et sombre.

A la fin du clip, vous dansez. On sait que vous avez remporté « Danse avec les stars » il y a quatre ans… Vous restez toujours attaché à cet art ?

La danse fera toujours partie de moi [il a commencé la danse à l’âge de 9 ans]. Là, ça commence un peu à me peser parce que je ne peux plus vraiment danser pour le moment, convenablement du moins. C’est très compliqué pour moi de prendre des cours aujourd’hui dans des écoles de danse parce que la notoriété fait que les gens me reconnaissent vite. J’ai l’impression que je dois être parfait. Aujourd’hui, avec les smartphones, on peut se retrouver très vite sur Instagram, sur YouTube et une session de travail où on a le droit à l’erreur peut se transformer en une sorte d’évaluation. Parfois je réserve des salles et je vais juste danser avec des potes. L’époque où je pouvais être dans une école de danse avec une prof qui nous encadre et être juste dans la masse, comme n’importe qui, me manque.