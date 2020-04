Capture d'écran du morceau La danse du confinement mise en ligne par le musicien rennais Lucas Elziere. — Capture d'écran Youtube

« Papa, maman… On peut remettre la danse du confinement ? ». Charlotte a six ans et vit à deux pas de Rennes. Depuis qu’elle a découvert cette vidéo réalisée par le Rennais Lucas Elziere, elle la demande régulièrement. On la comprend. Dans ce morceau imaginé par le chanteur du groupe MoHican, il y a tout d’un tube entêtant. Un rythme entraînant, des paroles faciles à mémoriser et une chorégraphie « qui va faire pleurer Rihanna », dixit son auteur.

Révélé aux dernières Trans Musicales de Rennes, Lucas Elziere vit son confinement assez tranquillement. « Pour le moment j’apprécie énormément. C’est la première fois de ma vie que je peux me consacrer exclusivement à la création sans perturbation extérieure ! J’ai l’impression d’être en résidence de création à domicile ».

C’est suite à une discussion avec son frère, installé à Montpellier avec ses enfants, que l’idée de la danse du confinement est née. En plus de mettre sur pied un morceau bien ficelé, le jeune homme propose à son réseau de parents de lui adresser des vidéos de leurs minots dansant à la maison. Le défouloir.

Déjà vu sur une autre vidéo collaborative

En quelques jours, les vidéos ont afflué sur la boîte mail du musicien rennais, qui s’était déjà montré sur le projet Co-Rennes-a-Virus réunissant une centaine d'artistes de la capitale bretonne. C’est son frère, monteur vidéo installé à Marseille, qui s’est chargé de tout mettre en ordre, pour un résultat entraînant déjà vu plus de 30.000 fois sur YouTube. On vous laisse tester la choré.