REUNIS Les musiciens et les musiciennes de l’Orchestre Hexagone et cinq danseuses du Ballet de l’Opéra National de Kiev se sont retrouvés virtuellement pour interpréter le « Lac des Cygnes »

Coronavirus: Confiné, l'Orchestre Hexagone interprète le Lac des Cygnes — 20 Minutes

Il vous tarde, comme nous, de retourner voir un spectacle vivant ? Pour nous faire patienter et tenter d’égayer un peu nos journées de confinement, le jeune Orchestre Hexagone a réalisé une vidéo dans laquelle ses musiciens et ses musiciennes interprètent La danse des petits Cygnes, pas de quatre mythique du Lac des Cygnes.

Les jeunes musiciens et les musiciennes (leur moyenne d’âge est de 27 ans !) ont enregistré leur partition de leur côté avant d’être tous réunis dans une unique vidéo. Cinq danseuses, dont une danseuse étoile, du Ballet de l’opéra National de Kiev, ont également apporté leur contribution à ce spectacle particulier.

Faust, Le Lac des Cygnes, le Boléro ou… Céline Dion ?

Ce concert classique virtuel n’est pas le premier, l’Orchestre National du Capitole et l’Orchestre de Serbie s’étaient déjà amusés à se réunir en vidéo pour interpréter respectivement la marche hongroise de La Damnation de Faust et Bella Ciao.

Plus pop, Célin Dion et bien d’autres ont offert un concert virtuel géant en hommage aux soignants intitulé One World : Together at Home.

Le déconfinement prévu pour le 11 mai par Emmanuel Macron s'annonçant très progessif, un écran risque de nous séparer encore un temps des artistes du spectacle vivant.