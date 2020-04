Shirley Knight avait été nommée à deux reprises dans la course aux Oscars — Evan Agostini/AP/SIPA

Hollywood et Broadway sont en deuil. L’actrice Shirley Knight est décédée ce mercredi 22 avril à San Marcos, au Texas. Sa fille a annoncé la nouvelle dans un long message publié sur Facebook, mais n’a pas souhaité communiquer sur les raisons de son décès. Elle était âgée de 83 ans.

Alors qu’elle n’avait qu’une vingtaine d’années, Shirley Knight a été nommée aux Oscars à deux reprises. La première fois, c’était pour son second rôle dans The Dark at the Top of the Stairs, en 1960, puis dans la même catégorie deux ans plus tard pour Doux oiseau de jeunesse. A la fin des années 90, on avait également pu la voir jouer aux côtés de Jack Nicholson et Helen Hunt dans Pour le pire et pour le meilleur.

Une performance remarquée dans Desperate Housewives

Sa carrière ne se résume pas qu’au cinéma et à la télévision, puisque Shirley Knight a également brûlé les planches de Broadway. La comédienne a remporté un Tony Award en 1975 grâce à sa performance dans Kennedy’s Children, une pièce dans laquelle six personnages enchaînent les monologues.

Il y a quinze ans, Shirley Knight avait renoué avec le succès populaire grâce à Desperate Housewives, série dans laquelle elle incarnait la belle-mère de Bree, Phyllis Van De Kamp. Un rôle qui lui avait d’ailleurs valu une nomination aux Emmy Awards, prestigieuse cérémonie récompensant le meilleur de la télévision américaine. Plus récemment, Shirley Knight était apparue dans les séries Hot in Cleveland et Mob Doctor.