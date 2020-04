Le rappeur Dadju. — Lionel Guericolas/MPP/SIPA

Après Jul et sa vente aux enchères caritative, c’est au tour du chanteur Dadju de solliciter sa grande communauté de fans afin de venir en aide aux soignants dans la lutte contre le Covid-19. Ce mercredi, l’artiste organise dès 21 heures un Live Instagram et lance un appel aux dons au profit de la Fondation des Hôpitaux de France et de l’UNICEF.

Pour cela, Dadju a convié de nombreuses personnalités à participer à cette initiative, comme Kalash, Kendji, Vitaa, SCH, Antoine Griezman, Paul Pogba, Ines Reg ou encore Ahmad de Koh-Lanta.

« Le but est de passer un bon moment »

Au programme ? La soirée devrait être placée sous le signe de la bonne humeur. « Le but est de passer un bon moment, on va rigoler, je vais essayer de danser, on va chanter, on va parler… Vous pourrez poser des questions à toutes ces personnalités, on va essayer de parler de tout et de rien, pas que du négatif, on est là pour décompresser », précise l’artiste sur son compte Instagram.

L’objectif de la soirée est de recueillir un maximum de dons qui seront répartis de manière égale entre la Fondation des Hôpitaux de France et l’UNICEF, en particulier pour des pays d’Afrique. « Il faut savoir que le confinement y est un peu plus compliqué, explique Dadju. Dans des pays où les gens vivent au jour le jour, ils ne peuvent pas se permettre de rester confiné un mois comme nous par exemple, ou faire des courses de deux semaines et rester à la maison. Ils sont obligés de sortir pour travailler ou se réapprovisionner. Le but est de donner de l’argent là-bas pour qu’ils puissent avoir ces provisions et restés confinés tranquillement, pour guérir encore plus vite et essayer de combattre cette pandémie au maximum. » Vous savez ce qu’ils vous restent à faire de votre soirée.