Jul a mis ses disques d'or aux enchères pour une vente caritative. — FIFOU

Jul et sa maison de disques se sont associés à la célèbre maison Drouot pour organiser une vente aux enchères caritatives.

Parmi les 50 lots, le rappeur a fait don de ses nombreux disques d’or, de platine et de diamant.

Pour l’hôtel des ventes Drouot, cette initiative inédite est déjà un succès.

Jul a le cœur sur la main, et ses fans lui rendent bien. Le rappeur marseillais, l’un des plus productifs de la scène rap française actuelle (et l’un des plus gros vendeurs), a lui aussi fait preuve de solidarité envers le secteur hospitalier afin de lutter contre la pandémie du Covid-19. En plus d'un don de 30.000 euros à l’ordre de la Fondation des hôpitaux de France, l’artiste a confié plus d’une trentaine de ses disques d’or, de platine et de diamant, pour une vente aux enchères caritative reversée au Fonds d’aide d’urgence de cette Fondation.

Pour cela, l’artiste et sa maison de disques Believe se sont associés au célèbre hôtel de vente Drouot qui organise, jusqu’au 27 avril, cette opération inédite. Au total cinquante lots sont proposés à la vente (d’autres pourraient rejoindre la liste dans les jours à venir), car d’autres artistes comme Djaja et Dinaz, Kalash Criminel ou encore Mister V, ont emboîté le pas au parrain solidaire de cette initiative. Et s’il reste encore une poignée de jours aux enchérisseurs pour se manifester, cette vente solidaire estampillée « rap game français » est déjà un carton.

Plus de 100.000 euros d’enchères

Concernant les 39 objets collectors apportés par Jul, les enchères montent à plus de 100.000 euros. La pièce phare de la vente est pour le moment son disque de diamant remis pour l’album My World (sorti en 2015), qui grimpe à 23.500 euros. Si Jul n’a pas répondu aux sollicitations de 20 Minutes, il a remercié ses fans à plusieurs reprises pour ces dons dans des stories Instagram.

Un « succès » reconnaît Didier Lange, le directeur général de Drouot. S’il admet que cette vente sort quelque peu de l’ordinaire (on est loin des objets d’arts classiques vendus habituellement), l’engouement pour ces objets ne le surprend pas : « Je connaissais un peu l’artiste, donc je savais qu’il était beaucoup suivi. On avait déjà eu des ventes d’objets et de disques ayant appartenu à des personnalités qui avaient obtenu des enchères importantes, donc il n’y avait pas de raison que ce ne soit pas le cas ici. » L’opération, loin d’être finie, devrait être relancée le week-end prochain par « la dernière bataille des enchères ».

Si Drouot ne perçoit bien évidemment rien de cette vente, Didier Lange se réjouit de l’initiative de ces artistes et de la maison de disques. « C’est une idée généreuse, s’associer comme ça à une vente caritative ne peut être qu’estimable », explique-t-il. Quasiment à l’arrêt depuis le début de confinement (hormis quelques ventes online), il faut dire que Drouot n’en est pas à son coup d’essai, et a déjà organisé deux opérations solidaires de ce genre, une première menée par le monde sportif, et une deuxième par Anne Roumanoff. « Nous leur proposons de bénéficier de notre plateforme, nous essayons de faire en sorte que la vente se passe bien, qu’elle ait la bonne visibilité. On est vraiment là en tant que support », précise le directeur général.

Des repas et du matériel pour le personnel soignant

Reversés à la Fondation des hôpitaux de France, les fonds récoltés viendront notamment « financer la livraison de repas pour le personnel soignant, du matériel médical pour les établissements qui en ont besoin et des tablettes numériques pour lutter contre l’isolement des personnes vulnérables à l’hôpital », a ainsi expliqué la maison de disques Believe dans un communiqué.

Les heureux acquéreurs des certifications de Jul devront attendre la fin du confinement pour recevoir leurs objets. Si Jul a dû se séparer de ses précieux disques de platine et de diamant, on lui fait amplement confiance pour en récolter de nouveaux les années à venir.