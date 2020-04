Une partie du casting de la mini-série — Netflix

L’âge d’or d’Hollywood n’avait rien de très reluisant. C’est ce que s’attachera à montrer Hollywood, la mini-série de Ryan Murphy et Ian Brennan qui sera disponible sur Netflix le 1er mai. L’intrigue suivra de jeunes artistes, acteurs et cinéastes ayant soif de gloire à Hollywood au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

La bande-annonce, dévoilée ce lundi, donne un aperçu du glamour et du drama qui attend le public. Si la plupart des personnages ne sont pas clairement identifiables, on note cependant que Jake Picking incarnera Rock Hudson, star du grand écran qui a dissimulé son homosexualité aux yeux du grand public tout au long de sa carrière avant de révéler, en 1985, peu avant de mourir, qu’il était séropositif.

« Provocant et incisif »

« Chaque personnage offre un aperçu unique de l’envers du décor de l’âge d’or hollywoodien en mettant en lumière les injustices du système et les discriminations fondées sur les origines ethniques, le genre et l’orientation sexuelle qui perdurent encore aujourd’hui », avance le communiqué de presse promettant un programme « provocant et incisif ».

Au casting figurent notamment les acteurs David Corenswet, Darren Criss et Dylan McDermott ainsi que l’actrice Patti LuPone, déjà vus dans des séries créées ou produites par Ryan Murphy. On retrouve également l’ex-star de The Big Bang Theory Jim Parsons (qui campera l’agent artistique Henry Willson) et Maude Apatow.