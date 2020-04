Samuel L. Jackson et Anthony Mackie dans « The Banker». — Apple TV+

Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

Semaine du 13 au 19 avril

La splendide évasion d’« Unorthodox »

Unorthodox, minisérie en quatre épisodes disponible sur Netflix, suit les aventures d’Esther Shapiro, une adolescente juive ayant grandi au sein d’une communauté ultra-orthodoxe de New York. Mariée de force à un inconnu, elle fuit le quartier de Williamsburg et sa communauté hassidique pour Berlin, où réside sa mère, avec qui elle a eu très peu de contacts. Elle y découvre une tout autre vie. Librement adaptée de l’autobiographie Unorthodox : The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots, de Deborah Feldman, Unorthodox réussit à faire d’une histoire personnelle de découverte de soi un récit palpitant avec l’intensité d’un thriller d’espionnage.

Samuel L. Jackson impeccable dans « The Banker »

Une histoire aussi intrigante que vraie ! The Banker, premier film produit par Apple, porté par les excellentes performances d’Anthony Mackie et de Samuel L. Jackson, est disponible sur Apple TV+. Ce long-métrage suit le parcours de deux entrepreneurs afro-américains qui réussissent à déjouer les lois anti-raciales dans l’Amérique ségrégationniste des années 1950 et du début des années 1960 pour monter leur business dans l’immobilier. Une superbe reconstitution de l’Amérique des sixties et un film inspirant, malgré quelques longueurs lorsque le scénario s’enlise dans les détails bancaires et juridiques…

« Kubrick par Kubrick », un documentaire pour percer le mystère

Reclu, Stanley Kubrick s’exprimait peu, ce qui a contribué à épaissir le mystère qui l’entoure. Le documentaire Kubrick par Kubrick, disponible sur Arte.TV jusqu’au 10 juin, fait entendre la parole rare d’un cinéaste aussi génial que secret, au travers des entretiens qu’il a accordés au critique de cinéma Michel Ciment. Stanley Kubrick y raconte ses débuts comme photojournaliste, la genèse de ses 13 chefs-d’œuvre, sa vision du cinéma. Inspirés des célèbres travellings de Kubrick, le dispositif esthétique de Grégory Monro promène le spectateur dans un musée imaginaire et labyrinthique au décor virginal inspiré de 2001 : l’odyssée de l’espace. Fascinant !

« Encore une histoire », le podcast pour enfants qui cartonne

Journaliste dans l’émission La Maison des maternelles, le Messin Benjamin Muller est aussi le créateur de podcasts pour enfants avec sa femme Céline Kallmann. Ensemble, ils ont créé Encore une histoire en mai 2019. Depuis le début du confinement, ce podcast fait un tabac avec près de 40.000 téléchargements par jour. L’occasion d’entendre L’école de Léon de Serge Bloch (Albin Michel Jeunesse) pour les 3 ans et plus, qui suit l’entrée de Léon en maternelle ou Tuk-Tuk Express de Didier Lévy (abc Melody) pour les 4-7 ans qui retrace les pérégrinations rocambolesques d’une dame en Thaïlande ou encore Francisco de Perceval Barrier (L’école des loisirs) dès 2 ans, qui conte l’histoire d’un chat pompiste et solitaire dans le désert qui va devoir accueillir une famille dont la voiture ne démarre plus…