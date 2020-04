Alain Souchon, lors des 35eme Victoires de la Musique, le 14 février 2020. — LAURENT VU/SIPA

Malgré la forme inhabituelle du festival, coronavirus oblige, les artistes ont répondu présents. Alain Souchon, Catherine Ringer, Aloïse Sauvage, Philippe Katerine ou encore Yael Naim sont à l’affiche du Printemps de Bourges en version numérique, sur les réseaux sociaux, aux dates initiales de l’évènement, du 21 au 26 avril, ont indiqué jeudi les organisateurs.

La programmation initiale presque respectée

Malik Djoudi, SebastiAn, Bandit Bandit, Jeanne Added, 47 TER, Last Train, Les Louanges ou encore Marie Flore complètent le casting de ce « Printemps Imaginaire ». « Presque tous les artistes de la programmation » d’origine seront là, ont ajouté les responsables. Durant l’événement, il y aura des « créations, reprises, textes, fantaisies » selon Boris Vedel, directeur du festival. « C’est une réaction à une édition qui nous a été volée. Et puis, il ne faut pas oublier que 70 % des artistes programmés sont émergents, ce festival est une plateforme essentielle pour leur développement, et c’est ce qui nous importe ».

Les médias ont aussi joué le jeu. Que ce soit France Inter qui mettra notamment à l’honneur les créations, les Inrockuptibles avec un cahier spécial, ou encore Tsugi Radio et l’équipe du magazine éponyme à l’antenne pour des soirées spéciales. Le Printemps, qui avait accueilli 200.000 spectateurs l’an dernier, a été le premier grand festival à renoncer à ouvrir ses portes cette année en raison de la pandémie.