Elle avait été volée cet hiver. La guitare sèche de Manitas de Plata a été ramenée discrètement à sa famille dimanche. L’instrument de musique du célèbre guitariste flamenco avait été dérobé au domicile de l’un des fils du virtuose, Jean Baliardo, qui réside dans la cité Gély, à Montpellier.

A 20 Minutes, Paco Baliardo, neveu de Jean Baliardo et petit-fils de Manitas de Plata, avait expliqué sa tristesse quelques jours après la disparition de l’instrument. « On la sortait, il y avait toujours quelqu’un qui en jouait, ça nous rappelait des souvenirs, ça nous faisait du bien. On avait l’impression de le revoir à travers cette guitare. C’est une partie de lui qui n’est plus là aujourd’hui. »

Une statue à son effigie sur le parvis de l’hôtel de ville

Manitas de Plata (littéralement « petites mains d’argent ») a vendu 93 millions d’albums à travers le monde. Il est mort malade et ruiné en 2014 alors qu’il résidait dans un petit appartement de La Grande Motte.

La ville de Montpellier lui a rendu hommage en érigeant une statue à son effigie sur le parvis de l’hôtel de ville. Il y figure en train de jouer de sa fameuse guitare.