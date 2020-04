EVENEMENT Deux des plus gros festivals musicaux de l’été ne pourront pas se tenir en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus cette année. Les Francofolies et le Main Square Festival ont été annulés

Les fans de Lomepal lors de la 35e édition du festival des Francofolies de la Rochelle — SADAKA EDMOND/SIPA

À chaque heure, sa nouvelle annulation. « Les grands festivals et événements avec un public nombreux ne pourront se tenir au moins jusqu’à mi-juillet », voilà ce qu’a annoncé Emmanuel Macron lors de son allocution du lundi 13 avril. Depuis, les organisateurs des plus grands concerts et festivals annoncent peu à peu la sentence.

Le festival des Francofolies de la Rochelle, un des grands rendez-vous des musiques actuelles de l’été en France, a été annulé en raison des conséquences de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, ont indiqué les organisateurs mardi. L’événement charentais devait se tenir du 10 au 14 juillet. Il avait réuni 150.000 festivaliers l’an passé. La 36e édition est reportée aux mêmes dates en 2021.

Malheureusement comme cela se profilait, l’édition 2020 des Francofolies n’aura pas lieu - On se donne rendez-vous en 2021 ! Prenez soins de vous, de votre famille, de vos proches. On reste là pour vous ! pic.twitter.com/Za6Ao0GKgi — Francofolies (@francofolies) April 14, 2020

La 16e édition du Main Square « reportée »

Le Main Square Festival, prévu à Arras du 3 au 5 juillet, a lui aussi été annulé. « La 16e édition du festival est reportée aux 2, 3 et 4 Juillet 2021, suite aux décisions du gouvernement français », écrivent les organisateurs dans un communiqué. Les billets achetés cette année « seront valables pour 2021 », mais un dispositif de remboursement sera mis en place pour ceux qui le souhaitent. Le festival avait accueilli près de 115.000 personnes l’été dernier.