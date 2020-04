Les rues d'Avignon lors du festival de théâtre. (Archives) — A. GELEBART / 20 MINUTES

Ni « in », ni « Off ». Il n’y aura pas de Festival d’Avignon en juillet. Les organisateurs​ ont décidé de l’annuler après l’allocution d’Emmanuel Macron. « Les conditions ne sont plus aujourd’hui réunies pour que se déroule la 74e édition », écrivent-il dans un communiqué, après avoir « pris acte des déclarations du président de la République ». Outre la prolongation du confinement jusqu’au 11 mai, le chef de l’Etat a annoncé que « les grands festivals et événements avec un public nombreux, ne pourront se tenir au moins jusqu’à mi-juillet ».

Or le Festival d’Avignon devait débuter le 3 juillet pour se terminer le 23. Depuis sa création en 1947, le Festival n’a été annulé qu’une fois, en 2003, en plein conflit des intermittents. Chaque année, La Cité des Papes devient la « capitale du théâtre » et attire 700.000 visiteurs avec le « in » et le « Off ». Les retombées économiques pour Avignon sont de l’ordre de 100 millions d’euros, selon les estimations, dont 25 millions générés par le « in ».