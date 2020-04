Extrait du dessin animé Robin des bois — Walt Disney Company

Tous les classiques vont y passer. Disney+ prépare un remake de Robin des bois, le dessin animé cultissime sorti en 1974, en prises de vues réelles. Selon The hollywood Reporter vendredi, la version dans laquelle le héros est incarné par un renard et le roi par un lion couard fera l’objet d’une adaptation avec des images de synthèse.

Aucune date de tournage n’a été annoncée mais on sait que Carlos Lopez Estrada (Blindspotting) prendra les commandes du projet. Au scénario, on retrouve Kari Granlund, qui a déjà écrit le remake récent de La Belle et le clochard.

Une comédie musicale

Le film prendra la forme d’une comédie musicale. La chanson Love (Hier, deux enfants en version française) avait été nommée aux Oscars.

Reste à savoir quelles stars viendront prêter leur voix aux personnages et si les chansons du dessin animé original resteront intactes.