La voix du ténor italien Andrea Bocelli a résonné ce dimanche à l’occasion de Pâques à l’intérieur du Duomo de Milan, entièrement vide, pour un concert unique pensé comme « une prière » face au coronavirus.

Le concert du chanteur italien a débuté à 19 heures dans la cathédrale déserte et a été diffusé en streaming, sur YouTube. Bocelli a chanté plusieurs airs de musique sacrée, notamment l’Ave Maria de Charles Gounod ou le Santa Maria de Pietro Mascagni, avant de conclure par le cantique chrétien Amazing Grace.

Andrea Bocelli singing 'Amazing Grace' today in Milan, Piazza Duomo.



Watch the full #MUSICFORHOPE performance on @YouTube at this link: https://t.co/2CuEyL0K5xhttps://t.co/04dvbuiz9Z — Andrea Bocelli (@AndreaBocelli) April 12, 2020

L’un des artistes italiens les plus connus dans le monde

Avant le début du concert, Bocelli avait fait quelques essais de voix sur la place du Duomo, symbole de Milan, elle aussi entièrement vide. « Prier, dans la maison de Dieu et le jour de la principale célébration chrétienne, pour que nous puissions surmonter le plus tôt possible cette période dramatique et repartir avec une conscience nouvelle pour arriver à une nouvelle façon de s’occuper de son prochain et de la planète », avait dit le chanteur pour expliquer son projet.

La Lombardie, dont Milan est la capitale, est la région d’Italie la plus touchée par le virus, avec plus de 10.600 décès sur les presque 20.000 enregistrés dans le pays. Andrea Bocelli est l’un des artistes italiens les plus connus dans le monde.