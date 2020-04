Le chanteur Soprano, au musée Grévin à Paris. — SADAKA EDMOND/SIPA

Ensemble chez soi, avec Soprano. L’artiste marseillais a mis en ligne vendredi sur YouTube un documentaire, dévoilant les coulisses de sa tournée « Phoenix Tour ». Un programme idéal en cette période de confinement dû à la crise du coronavirus.

Voici un film réalisé par cedric et julien qui nous ont suivi pendant 1 an depuis le premier jour de répétition jusqu’au stade vélodrome et plus .

Bienvenue dans les coulisses merci à tous pour cette année inoubliable ❤️🙏🏽 👌 #noussommestousdesphoenix

➡️ https://t.co/U1ndGKoSo7 — Soprano (@Sopranopsy4) April 10, 2020

Réalisé par Cédric Passinay et Julian Fenard, le film baptisé Nous sommes tous des Phœnix fait référence à son dernier album sorti en 2018, mais aussi à l’animal mythologique qui a la capacité de renaître de ses cendres. Ce documentaire, d’une heure, suit le chanteur « depuis les premières répétitions jusqu’aux deux concerts historiques au stade Orange Vélodrome ».

Une tournée triomphante

L’ex-coach de The Voice et ses proches ont été suivis par deux caméras qui vont raconter « le récit si particulier de cette tournée, entre les galères, les moments de pur bonheur mais surtout l’envers du décor de ce double show historique à l’Orange Vélodrome », détaille-t-on sur YouTube.

Avec 68 Zéniths, cinq stades, 17 festivals et plus d’un million de spectateurs, la tournée « Phoenix Tour » a été couronnée de succès. Et Nous sommes tous des Phœnix a déjà été visionnée plus de 120.000 fois.