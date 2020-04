L'actrice Shirley Douglas, en 2004. — Brent Perniac/AdMedia/SIPA

L’actrice canadienne Shirley Douglas est décédée dimanche à l’âge de 86 ans. L’information a été révélée par son fils, Kiefer Sutherland. « Elle se battait pour sa santé depuis un certain temps et nous, sa famille, savions que ce jour allait arriver », a écrit, dans un message posté sur Twitter, le comédien célèbre pour avoir tenu le rôle de Jack Bauer dans la série 24 Heures chrono.

« Ma mère était une femme extraordinaire qui a mené une vie extraordinaire », a réagi Kiefer Sutherland avant de préciser que son décès n’était pas lié à la pandémie de coronavirus.

Militante

Fille de Tommy Douglas, qui fut Premier ministre de la province canadienne de Saskatchewan, Shirley Douglas a mené sa carrière d’actrice entre le Canada et les Etats-Unis. Elle a notamment tourné sous la direction de Stanley Kubrick (Lolita) et David Cronenberg​ (Faux-semblants).

L’artiste est aussi connue pour avoir milité en faveur d’un certain nombre de causes, dont le mouvement des droits civiques et les Black Panthers aux Etats-Unis ou pour la défense du système de santé public au Canada. Elle a eu trois enfants, dont deux avec l’acteur canadien Donald Sutherland.