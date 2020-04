La Bretonne Marion Le Solliec a rendu la harpe celtique populaire grâce à ses reprises pop et rock. En cette période de confinement, sa musique semble apaiser. — M. Le Solliec

La harpiste Marion Le Solliec publie régulièrement des vidéos de ses reprises sur Youtube.

Avec le confinement, elle a vu le nombre de vues grimper et propose ses morceaux sur les platesformes de streaming.

En Chine où l’une de ses vidéos a cartonné, sa musique est perçue comme ayant un pouvoir de guérison.

Un tube à 19 millions de vues sur YouTube. Avec de telles statistiques, on peut estimer que Marion Le Solliec a su remettre la harpe celtique au goût du jour. Si sa plus belle perf’s’est jouée sur la BO de Titanic («Neaaaarrrr, farrrrr, wherever you areeeee… »), la jeune Bretonne s’est surtout illustrée en reprenant de nombreux titres rock de Led Zeppelin, d’Iron Maiden ou encore des Cranberries.

Alors que la période de confinement se profilait, Marion Le Solliec a mis en ligne sa dernière création. Un délicat Hey oh des Red Hot Chili Peppers qui fait du bien en ces temps incertains. Et pour que tout le monde profite des bienfaits de sa harpe, la jeune femme vient d’éditer son premier album sur les plateformes de streaming comme Deezer et Spotify.

Elle est confinée, comme tout le monde. Mais avec son instrument bleu vif, elle s’offre chaque soir le droit de s’envoler. « Dès que je pose les doigts sur les cordes, il se passe quelque chose de magique. Ça détend, c’est une sensation difficile à décrire, comme un apaisement », explique Marion Le Solliec, qui vit à Thorigné-Fouillard, près de Rennes. Quand ses doigts commencent à danser et que les premières notes s’échappent, la jeune femme s’évade. « La harpe est un instrument qui me ressemble. C’est doux, calme. Je trouve que ça fait rêver ».

« Un pouvoir de guérison » en Chine

Un remède idéal en cette période de confinement ? Pas impossible. Depuis le début des restrictions de déplacement, la jeune femme a vu le nombre de vues quotidiennes grimper sur son compte YouTube. Elle a alors pensé à remixer toutes ses reprises pour les proposer sur les plateformes de streaming. « J’ai toujours attaché beaucoup d’importance à la vidéo. Mais en ce moment, je pense que seul le son peut suffire ». Elle prépare aussi son premier disque, même si le projet est actuellement en stand-by.

Harpiste depuis son plus jeune âge, Marion Le Solliec a longtemps pratiqué « dans son coin » avant de réaliser quelques vidéos, qu’elle a publiées sur le Net sans réelles prétentions. La magie du Web a fait le reste. Fascinés par le son hypnotique de la harpe celtique, de nombreux internautes ont relayé ses reprises du Seigneur des Anneaux, de Metallica, de Daft Punk ou de Céline Dion, son plus gros carton.

En Chine, sa musique est même perçue comme ayant un pouvoir de guérison et des vertus antistress. Là-bas, sa version celte du Canon de Pachelbel a été vue des dizaines de millions de fois. On vous laisse essayer et nous dire si ça marche. Fermez les yeux, écoutez. Vous êtes en Bretagne.