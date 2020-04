Le logo d'Apple Music — Rafael Henrique / SOPA Images/Si/SIPA

Faire du sport, divertir les enfants, se concentrer, méditer… Autant d’activités qui peuvent se faire en musique, et dont l’intérêt s’est soudainement accru depuis le confinement. C’est pour cette raison qu’Apple Music a décidé de lancer à partir de vendredi 3 avril « Tous ensemble, chez soi », un espace dédié où les abonnés trouveront des playlists adaptées à leurs besoins du moment.

Parmi les nouvelles playlists disponibles, on trouve « Mission Télétravail », avec Drake, Kanye West et Roddy Ricch pour se donner de la « motivation », « Pop Câlins », pour « tenir le coup et vous changer les idées », ou encore « Home Studieux », présentée comme « l’arrière-plan idéal pour les séances de révision ».

« La musique nous donne les moyens de nous évader et de partager de bons moments avec ceux qu’on aime pendant cette phase d’éloignement social », plaide Apple Music.

Baisse d’écoute

Apple Music n’est pas le seul site de streaming à avoir imaginé un espace musical spécial « confinement » : Deezer a lancé le 25 mars « On reste à la maison ».YouTube Music a créé des sections dédiées « Restez chez vous #AvecMoi » – des playlists musicales – et « Faites de la Musique #AvecMoi » – des tutoriels vidéo pour apprendre à faire de la musique.

Les sites de streaming musical connaissent une baisse d’écoute depuis le début du confinement. Spotify, Deezer et Apple Music ont perdu « entre 10 et 15 % d’écoutes sur la semaine du 16 mars » dans l’Hexagone, selon le site Les Jours.

Dans un communiqué, la plateforme de musique en ligne Spotify a assuré avoir en revanche vu une hausse des playlists « sur le thème de la cuisine et des tâches ménagères ». Les podcasts d’information suscitent un intérêt croissant comme la musique et les podcasts pour enfants privés d’école, « en particulier la musique pour (les) aider à s’endormir », note le groupe. A noter l’envolée du titre Don’t stand so close to me (« Ne reste pas si près de moi » en français) de près de 135 % ces dernières semaines.