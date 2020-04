CULTURE Celui qui a coécrit « Sink to the bottom » et « Stacy’s Mom » et composé pour Hollywood, est mort de « complications » liées au coronavirus

Adam Schlesinger, ici aux Emmy Awards le 14 septembre 2020, est décédé du coronavirus le 1er avril 2020. — Richard Shotwell/AP/SIPA

Pour certains, c’étaient les années collège, avec Sink to the bottom entendue sur Fun Radio ou Ouï FM en 1996-97. Pour d’autres, c’était les années fac, avec le clip de Stacy’s Mom aperçu sur YouTube en 2003. Le compositeur Adam Schlesinger, qui avait cofondé le groupe Fountain of Wayne, est décédé mercredi à 52 ans des suites du coronavirus, a annoncé l’avocat du groupe à Variety. Sa famille avait indiqué mardi que Schlesinger avait été placé sous respirateur.

Power-pop joyeuse

Avec cinq albums au compteur, Fountain of Wayne n’a jamais vendu des millions de disques. Mais le groupe a réussi à séduire fans et critiques avec des mélodies entêtantes et un son typique des années 1990 allant de la power-pop de Weezer au rock alternatif.

Avec Stacy’s Mom et son clip qui parodie American Pie, le groupe avait réussi à grimper en 21e position des charts aux Etats-Unis, et en première position des téléchargements iTunes.

Longue carière à Hollywood

Adam Schlesinger s’est également illustré à Hollywood. En 1996, il compose plusieurs chansons du film musical de Tom Hanks, That Thing You Do, qui chronique le succès et la chute d’un groupe imaginaire. Le titre éponnyme, qui lorgne du côté des Beatles, lui vaut même une nomination aux Oscars mais il s’incline face à Madonna pour le film Evita.

Compositeur prolifique, Schlesinger collabore ensuite avec Stephen Colbert pour son Christmas special et s’aventure à Broadway. Producteur musical de la série Crazy Ex-Girlfriend, il remporte trois Emmy awards avec Rachel Bloom, dont un l’an dernier avec la chanson Anti-Depressants Are So Not A Big Deal. Foutu coronavirus.