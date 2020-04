L’écrivain Gabriel Matzneff accusé de pédophilie par l’éditrice Vanessa Springora — 20 Minutes

Près de trois mois après la publication du Consentement de Vanessa Springora, une autre femme affirrme avoir eu, adolescente, une relation sous emprise avec l’écrivain accusé de pédophilie Gabriel Matzneff. Elle est sortie du silence mardi, accordant un entretien au New York Times.

Francesca Gee, 62 ans, revient sur les trois années passées auprès de l’écrivain, alors qu’elle avait 15 ans et lui 37, puis comment il a utilisé, contre son gré, son image et ses lettres dans ses écrits, y compris son essai défendant la pédophilie Les moins de seize ans.

Gabriel Matzneff, à Paris, en 2006. - BALTEL/SIPA

Un « cataclysme »

« Il n’a cessé de se servir de moi pour justifier l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents », a-t-elle écrit dans un manuscrit refusé notamment par Grasset, éditeur du Consentement. Comme Vanessa Springora avant elle, Francesca Gee a rencontré Gabriel Matzneff pour la première fois en 1973, alors qu’elle était avec sa mère, et a vécu avec lui trois ans avec l’aval de ses parents.

De cette expérience qu’elle qualifie de « cataclysme », elle en a tiré en 2004 un manuscrit, refusé par tous les éditeurs sollicités. C’est le choc provoqué par la parution et le succès du Consentement qui l’a conduite à sortir du silence. « Elle a fait le travail, je n’ai plus à m’en préoccuper », a-t-elle d’abord pensé, avant de changer d’avis. « Une ou deux semaines plus tard, je me suis rendu compte que je faisais totalement partie de cette histoire ».

Ancienne journaliste, elle travaille actuellement sur un nouveau manuscrit après avoir passé des années à demander que des photos d’elle et ses anciennes lettres soient retirées des ouvrages de Matzneff.

Une enquête pour viols sur mineurs

Dans l’entretien, Francesca Gee évoque aussi l’ancienne ministre de la Santé Michèle Barzach (1986-1988), gynécologue de profession, affirmant l’avoir consultée une demi-douzaine de fois, toujours en compagnie de Gabriel Matzneff, quand elle était mineure, notamment pour se faire prescrire la pilule.

La publication en début d’année du roman autobiographique de Vanessa Springora a provoqué un électrochoc, mettant en lumière le sujet des violences sexuelles envers les mineurs et la complaisance dont Matzneff a bénéficié dans le milieu littéraire. En 2013, il avait obtenu le prix Renaudot essai.

L’écrivain de 83 ans, qui a longtemps revendiqué son attirance pour les « moins de 16 ans » et le tourisme sexuel en Asie, a affirmé fin janvier « regretter » ses pratiques pédophiles passées, tout en faisant valoir qu'« à l’époque », « jamais personne ne parlait de crime ». Visé par une enquête pour viols sur mineurs, il s’est réfugié en Italie quand le scandale a éclaté. Il doit être jugé en septembre 2021 pour « apologie » de pédophilie.