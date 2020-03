View this post on Instagram

Suite aux annonces des autorités liées à la lutte contre le Covid-19, je vous informe que nous reportons à une date ultérieure la sortie physique et digitale de la réédition de l’album « Papillon(s) » initialement prévue le 20 mars prochain. Je souhaite vous offrir une belle sortie, sereine et apaisée, autour de laquelle nous pourrons nous retrouver sur de belles émissions afin de partager ensemble ce projet ... Mais l’heure est désormais à prendre nos responsabilités face à cette épidémie, il est essentiel de nous protéger et de préserver ceux que nous aimons en respectant les gestes barrières et les consignes des autorités. En attendant, je vous demande de prendre soin de vous ... d’être patients et solidaires ... Et bien évidemment nous gardons le lien ici ... Je vous embrasse fort Love 💕🦋💋 Lara.