Le chanteur Christophe hospitalisé pour « insuffisance respiratoire »

Le chanteur Christophe lors d'une représentation au Casino de Paris en février 2019. — SADAKA EDMOND/SIPA

Avant l’épidémie de coronavirus, il était prévu qu’il monte sur la scène du Grand Rex les 29 et 30 avril prochain. Le chanteur Christophe a été hospitalisé et admis en réanimation en raison d’une « insuffisance respiratoire » a indiqué dimanche son entourage à l’AFP. Selon nos confrères du Parisien, l’artiste, âgé de 74 ans, a été testé positif au Covid-19.

En 2019, le compositeur et interprète des Mots bleus avait sorti Christophe Etc., un album en deux volumes dans lequel il reprenait ses plus grands succès accompagné d’autres voix de la chanson française telles qu’Eddy Mitchell ou encore Raphaël. Toujours selon Le Parisien, qui cite l’un de ses collaborateurs, Christophe allait encore bien il y a quelques jours. Sa tournée avait été mise entre parenthèses en raison des mesures de confinement.

En septembre dernier, il signait également la bande originale du film Jeanne de Bruno Dumont. A cette occasion, 20 Minutes l’avait interviewé : « J’estime avoir de la chance que mon public soit aussi réceptif à mes expériences », confiait-il, alors qu’il se lançait dans le projet d’un « seul en scène » musical.