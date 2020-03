TELECROCHET Il n’y a pas que le confinement qui cause du chagrin et de la colère

Amel Bent s'est attiré les courroux — JP PARIENTE/SIPA

« Choisir, c’est trahir », comme disait l’autre. Amel Bent aura pu tester ce douloureux dicton samedi soir, lors des fameuses battles de The Voice. Pour ceux qui ne sont pas habitués aux feuilletons sonores, on récapitule : deux chanteurs « s’affrontent » en duo sur une même chanson, et leur coach n’en garde ensuite qu’un.

Des choix qui, chaque saison, font polémique auprès des téléspectateurs, déplorant l’élimination de leur chouchou et faisant s’abattre la foudre sur le coach ayant pris la décision. Et cette saison, le couperet est tombé sur Amel Bent. En décidant de mettre Sarah Schwab à la trappe au profit de Fayz, la star ne semble pas avoir visé juste (mais continue de viser la Lune), au vu des réactions ulcérées des spectateurs sur Twitter, allant jusqu’à regretter l’élimination d’une potentielle « future gagnante ».

Au delà des regrets, beaucoup accusent Amel Bent d’avoir « favorisé » Fayz, chanteur d’origine marocaine, en choisissant une chanson​ en arabe (Desert rose chanté à l’origine par Sting et Cheb Mami), au détriment de Sarah Schwab. Après avoir galéré à trouver des tweets sans insulte, on vous a fait une petite sélection :er

Et voilà cela continue avec Amel Bent. Il faut expliquer aux coachs que l'émission c'est the boive et non pas je choisis celui qui me fait plaisir.... A méditer concernant le choix des coachs.... #thevoice — COTTEREAU (@GillesCottereau) March 28, 2020

Sarah mériterait bien plus de rester, je suis dégoûtée du choix d'Amel Bent ! #TheVoice #TheVoice2020 pic.twitter.com/my5uKs3OXG — Aurélia (@leyna_aurelia) March 28, 2020

Amel Bent a vraiment de la merde dans les oreilles #TheVoice Sarah méritait sa qualification #TheVoice2020 — Camelia (@Camelia01041584) March 28, 2020