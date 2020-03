CONCERT A DOMICILE Ils ont posté une vidéo sur les réseaux qui a été vue plus de 91.000 fois en moins de 48 heures

26 musiciens de l'ONL ont improvisé un petit concert en visioconférence. — Jeff Pachoud / AFP

Leur terrain de jeu est habituellement l’auditorium. Confinement oblige, les musiciens de l’orchestre national de Lyon sont au chômage technique. Cela ne les a pas empêchés de ressortir leurs instruments. Vingt-six d’entre eux ont livré un petit concert en visiconférence. Une vidéo de quatre minutes qui a été postée vendredi sur les réseaux sociaux par une corniste de l’orchestre et relayée ensuite sur la page Facebook de l’ONL.

Les musiciens s’étaient spontanément fixé un petit challenge : jouer un morceau ensemble à distance, malgré le confinement. « A 26 musiciens parce qu’à 104, ça aurait été un peu compliqué », relève l’orchestre.

Enregistrement individuel

Chacun chez soi, ils ont interprété La marche des rois de Georges Bizet, s’enregistrant de leur côté, avant d’être tous réunis dans le montage vidéo. « Avec les copains, cela nous manquait de jouer ensemble, alors on a fait avec les moyens du bord », explique la jeune femme à l’origine de cette publication.

Et d’ajouter : « En espérant que cette petite contribution musicale apporte un peu de douceur et de bonne humeur dans vos foyers confinés ». Mise en ligne vendredi, la vidéo cumule déjà plus de 91.000 vues.