Le légendaire DJ Carl Cox à Cannes en 2016. — SYSPEO/SIPA

Concerts annulés, spectacles reportés et sorties culturelles impossibles ? Comment s’occuper lorsqu’on doit limiter ses sorties « au strict nécessaire » pendant plusieurs semaines en raison de la pandémie de coronavirus ? Pas de panique, 20 Minutes vous livre chaque jour, des recommandations culturelles dont vous pouvez profiter en restant chez vous.

Nos bons plans pour se cultiver, s’informer et se changer les idées, confinés, sans se ruiner.

« Porn Crush », un court-métrage Golden Moustache

Golden Moustache met en ligne ce vendredi à 18h sur sa chaîne YouTube un court-métrage intitulé Porn Crush. On y suit Marius, un jeune homme qui n’ose pas aborder cette jolie fille qu’il croise tous les jours dans un café parisien… Un jour, il se lance et fait la connaissance de Milla. Hélas, son colocataire lui apprend que la jeune femme est une actrice porno… Une comédie romantique drôle et pleine de fraîcheur, qui suit les codes du genre tout en les adaptant à notre époque.

« Farewell To All We Know »

L’album idéal pour télétravailler, s’évader, méditer et planer ! L’anglais exilé dans l’Est de la France Matt Elliott sort ce vendredi son huitième opus, au titre qui résonne étrangement en plein confinement, Farewell To All We Know. Une petite merveille indie-folk, portée par la voix, de plus en plus profonde, de l’artiste, et les superbes arrangements de David Chalmin. Pris entre la peur du lendemain et l’espoir (entre The Day After That et The Worst Is Over), Matt Elliott signe un travail minutieux, épuré, tout à la fois sombre et aérien, dans la veine des grands songwriters tels que Smog, Nick Drake, Tim Buckley et l’immense Leonard Cohen.

Carl Cox et 23 autres DJ pour 24h de « cloud rave » caritative

Un line-up à faire pâlir les plus grands festivals électroniques ! La plateforme de téléchargement musical Beatport vous invite ce vendredi à 21h à ReConnect un live stream de 24 heures non-stop, où 24 DJ, confinés chez eux, passeront derrière leurs platines un à un, afin de collecter des fonds pour le fonds de solidarité Covid-19 pour l’OMS et le fonds de secours de l’Association for Electronic Music. Se relayeront sur Twitch le maestro Carl Cox, la DJ russe Nina Kraviz, le Français Agoria ou encore le pilier de la scène dance de Frankfort Chris Liebing. Bref, de quoi faire trembler les meubles du salon !

250 numéros de « Strip Tease »

Une émission culte, souvent imitée, jamais égalée. La chaîne belge RTBF, a décidé, avec la Sonuma, de mettre à disposition du public confiné les archives de Strip Tease, son célèbre « magazine qui vous déshabille », que les Français ont découvert sur France 3. Pour le moment 208 épisodes sont en ligne sur la plateforme de replay Auvio, la RTBF y ajoutera d’autres émissions, pour un total de 250 numéros disponibles !