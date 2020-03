«Validé», une série sur le rap signée Franck Gastambide, bientôt sur Canal+ — Mika Cotellon

Concerts annulés, spectacles reportés et sorties culturelles impossibles ? Comment s’occuper lorsqu’on doit limiter ses sorties « au strict nécessaire » pendant plusieurs semaines en raison de la pandémie de coronavirus ? Pas de panique, 20 Minutes vous livre chaque jour, des recommandations culturelles dont vous pouvez profiter en restant chez vous.

Nos bons plans pour se cultiver, s’informer et se changer les idées, confinés, sans se ruiner.

Des films MK2 gratuits

Pendant toute la durée du confinement, MK2 lance un programme intitulé Mk2 Curiosity dans le cadre du Festival Trois Couleurs, une sélection de films, documentaires et courts-métrages « chaque mercredi jour traditionnel de sortie des films au cinéma » issue de son catalogue. « Pas d’algorithme, mais du contenu sélectionné par nos programmateurs et nos équipes de cinéphiles et présenté par Lubna Playoust », souligne Mk2. Au programme cette semaine, quelques épisodes de Betty Boop, la première héroïne d’animation sex-symbol, Que la Lumière soit !, le long-métrage d’Arthur Joffé, passé inaperçu lors de sa sortie en salles quatre jours avant la finale de la coupe du monde 1998, Ars, un documentaire sur le curé du village d’Ars, réalisé par Jacques Demy, et enfin Le Chêne, un film de Lucian Pintilie, une figure majeure du cinéma roumain. Bref, des « trésors cachés, raretés et bizarreries indispensables de l’histoire du cinéma mondial », comme le soulignent les équipes de MK2.

« Validé » sur Dailymotion

Le premier épisode de la série Validée, la nouvelle création originale de Canal+, est disponible gratuitement sur Dailymotion. Dix ans après avoir créé la première Web série de Canal+ Kaïra Shopping et après les films Les Kaïra, Pattaya et Taxi 5, Franck Gastambide signe, Validé, toute première série française consacrée au rap hexagonal. Cette fiction suit l’itinéraire d’un jeune rappeur talentueux, qui se retrouve du jour au lendemain « validé » par une des stars du milieu.

Deezer passe en mode « on reste à la maison »

La musique adoucit les mœurs, comme dit la maxime d’Aristote ! Afin d’accompagner les Français pendant le confinement, le service de streaming musical hexagonal Deezer propose tout un espace dédié On reste à la maison avec des playlists adaptées au nouveau quotidien des concitoyens, comme « Travailler au calme » ou encore « Ensemble en famille ». Afin de faire profiter de ces contenus au plus grand nombre, Deezer propose exceptionnellement trois mois d’essais gratuits à toutes ses offres jusqu’au 30 avril « pour bénéficier de toute la musique du monde jusqu’à six personnes dans la famille », a précisé à 20 Minutes Louis-Alexis de Gemini, directeur général France de Deezer. Il sera possible « de se désabonner à tout moment au cours des trois mois d’essai s’ils ne sont pas satisfaits », annonce-t-il encore. « On est super fiers, parce que cela a été une négociation depuis dix jours avec toute l’industrie musicale. C’est le moment où jamais de goûter au streaming à la française », explique Louis-Alexis de Gemini. Et de conclure : C’est un investissement financier très important que Deezer a décidé de faire. C’est notre participation à l’état de crise actuelle et je suis très fier de la capacité qu’on a eue de la faire. »

Cinq podcasts pour partir à l’aventure sans sortir de chez vous

Envie de prendre le large malgré le confinement ? Europe 1 Studio a sélectionné cinq épisodes de podcasts natifs, de chroniques et d'émissions en replay, pour satisfaire vos instincts d’aventuriers sans contrevenir aux règles imposées. Au programme, le grand large avec « Baleine à bosse, orque, cachalot… Écoutez chanter les animaux marins » dans Curieux de nature, « L’Orient Express : le scandale qui inspira Agatha Christie » dans Au cœur de l’histoire, l’écrivain voyageur Sylvain Tesson dans La voix est livre, le psychiatre et aéronaute Bertrand Piccard dans « 3h56, le premier homme sur la Lune » ou encore le récit « Le jour où j’ai eu le cadavre de Khadafi à mes pieds » du grand reporter Alfred de Montesquiou dans Paris Match Stories.