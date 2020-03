Stuart Gordon, réalisateur de films d’horreur cultes, est mort

Le réalisateur Stuart Gordon, au Festival de Sitgès (Espagne) en 2007. — LLUIS GENE / AFP

Re-Animator, Aux portes de l’au-delà, Stuck… Il laisse derrière lui des films qui ont fait battre les cœurs des fans de cinéma de genre. Le réalisateur américain Stuart Gordon est mort, a annoncé sa famille au site Variety ce mercredi. Il était âgé de 72 ans.

Celui qui fut aussi metteur en scène au théâtre a accompli une grande partie de sa carrière du côté du septième art. Stuart Gordon était par ailleurs scénariste et producteur. Il est ainsi l’un des co-créateurs de la franchise Chérie, j’ai rétréci les gosses. Il a signé le scénario du premier film et a produit Chérie, j’ai agrandi le bébé.

Prix de la critique à Cannes

Stuart Gordon était très inspiré par les oeuvres de H.P. Lovecraft. Re-Animator, sorti en 1985 et prix de la critique au Festival de Cannes, était une relecture de Herbert West, réanimateur. Aux portes de l’au-delà, Dagon, ainsi que l’épisode Le cauchemar de la sorcière réalisé dans le cadre de la série Masters of Horror, étaient d’autres adaptations plus ou moins fidèles de fictions de l’écrivain.