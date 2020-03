Concerts annulés, spectacles reportés et sorties culturelles impossibles ? Comment s’occuper lorsqu’on doit limiter ses sorties « au strict nécessaire » pendant plusieurs semaines en raison de la pandémie de coronavirus ? Pas de panique, 20 Minutes vous livre chaque jour, des recommandations culturelles dont vous pouvez profiter en restant chez vous.

Nos bons plans pour se cultiver, s’informer et se changer les idées, confinés, sans se ruiner.

Mardi 24 mars

3 BD et plein de surprises sur le site de Dupuis

« Transformez cette période de confinement en moment d’évasion par la lecture et SURTOUT prenez soin de vous ! », recommande les éditions Dupuis, qui proposent trois BD gratuites en lecture numérique sur leur site. Au programme, Kid Paddle, tome 8, Paddle… My name is Kid Paddle, par Midam, J. K. J. Bloche, tome 25, Aïna, par Dodier et La fille du professeur par Guibert et Sfar. Sur ce même site, chaque jour, les auteurs du journal Spirou proposent une petite activité à partager en famille, comme, apprendre à dessiner Spirou avec Jose Luis Munuera. Enfin, le site permet d’accéder à un mois d’abonnement gratuit Webtoon Factory, première plateforme de création originale de webtoons en Europe

La comédie barrée « Mental »

Bienvenue à la clinique pédopsychiatrique des Primevères et dans une dramédie médicale parfaitement barrée, écrite par Marine Maugrain-Legagneur et Victor Lockwood ! Librement adapté d’un format finlandais et prix de la meilleure série 26 minutes au Festival de la Fiction TV de La Rochelle, Mental, série disponible gratuitement sur France.tv Slash, réussit à aborder avec humour et délicatesse les troubles psychiques chez les adolescents, au travers – non pas des soignants comme HP – mais d’une bande de jeunes patients, comme dans Les Bracelets rouges, et notamment, Marvin, un ado interné à la suite d’une décision de justice.

Le classique « La Nuit des morts vivants »

Juste avant sa sortie en salles en 1968, le titre original du film, Night of the Flesh Eaters, fut changé en Night of the Living Dead (La Nuit des morts vivants). Lors de ce changement, le distributeur oublia d’insérer la mention de copyright. C’est ainsi que le chef-d’œuvre de George Romero est tombé, pour notre plus grand plaisir, dans le domaine public ! Le film est donc disponible gratuitement, avec des sous-titres en français, sur le site Archive.org. Ce classique a bouleversé de façon radicale le monde de l’horreur et engendré un genre à part entière, le film de zombies. Angoissant, efficace, brutal et sans concessions, ce film cauchemardesque permettra de relativiser le confinement !

Un concert légendaire de Bob Marley

Besoin de faire le plein de good vibes ? Quelques mois seulement avant d’être emporté par le cancer à l’âge de 36 ans, Bob Marley partait à travers l’Europe et les États-Unis pour son ultime tournée, Uprising Live! , autour du huitième et dernier album enregistré avec les Wailers. Arte propose la version restaurée et remasterisée de son concert de Dortmund, datant du 13 juin 1980. Au programme, ses anciens succès comme I shot the sheriff, No woman, no cry, et les titres de l’album Uprising, dont Could you be loved, devenu un classique du maître jamaïcain. Une performance émouvante d’un artiste au sommet de son art !