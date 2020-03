Dessin posté par Zep sur son compte Instagram le 24 mars 2020, pour rendre hommage à Uderzo. — Capture d'écran Instagram @zep_official

Quelle triste mardi pour le monde de la culture. Après la disparition du musicien Manu Dibango, nous avons appris la mort d'Albert Uderzo, le deuxième « papa » d'Astérix, à l’âge de 92 ans. Depuis, les hommages affluent sur les réseaux sociaux pour rendre hommage au co-créateur des Gaulois les plus connus au monde.

De nombreux internautes, célèbres ou non, partagent le dessin qu’Uderzo avait dévoilé après les attentats de Charlie Hebdo. Comme l’explique Konbini, il s’agissait d’un croquis que le dessinateur avait fait après la mort de Goscinny, en 1977.

🔴 Le patrimoine, c'est aussi cela. Merci Albert Uderzo d'avoir fait rêver, voyager et rire plusieurs générations depuis 1961. 👨‍👩‍👧‍👦 #AlbertUderzo pic.twitter.com/YgY2Wq5Pbc — Secrets d'Histoire (@secretshistoire) March 24, 2020

Un « esprit rieur » et un « coup de crayon indépassable »

Alexandre Astier est l’un des premiers à avoir salué la mémoire d’Uderzo, en postant un message sur Twitter. « Merci, cher Albert, de nous avoir prêté vos précieux jouets pour qu’on s’amuse un peu avec, Louis et moi… Bise à votre grande famille », a-t-il écrit. Pour rappel, il a adapté deux des aventures des Gaulois en films d’animation : Astérix : Le domaine des dieux en 2014 et Astérix : Le secret de la potion magique en 2018.

Merci, cher Albert, de nous avoir prêté vos précieux jouets pour qu’on s’amuse un peu avec, Louis et moi…



Bise à votre grande famille.



❤️#Uderzo pic.twitter.com/WtNbCv7eVY — Alexandre Astier (@AAstierOff) March 24, 2020

Pour rendre hommage à Albert Uderzo, le dessinateur Riad Sattouf a réalisé un dessin mettant en scène deux enfants en train de lire à l’ombre d’un menhir. De son côté, Zep, grand admirateur d’Uderzo, a notamment dessiné un Astérix assis, triste, sur un dolmen. Sur une autre illustration, il a représenté le dessinateur aux côtés d’Astérix et Obélix et d’une pile d’albums de BD empilés pour former les lettres de son patronyme.

Au revoir Albert Uderzo ❤️ pic.twitter.com/PWUACajjHv — Riad Sattouf (@RiadSattouf) March 24, 2020

Franck Riester, le ministre de la Culture, a quant à lui salué « l’esprit rieur » et le « coup de crayon indépassable » d’Albert Uderzo. De son côté, la maire de Paris Anne Hidalgo a fait part de sa tristesse à ses proches.

Albert Uderzo avait trouvé la recette de la potion magique : un esprit rieur, un coup de crayon indépassable, une complicité indéfectible avec Goscinny et des heures de travail. Noblesse suprême, il avait accepté que ses héros lui survivent pour le bonheur de son public. pic.twitter.com/pxecMhR4wi — Franck Riester (@franckriester) March 24, 2020

Uderzo est dans toutes nos maisons et restera dans toutes nos mémoires à jamais. Mes pensées émues vont à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/U0wX6xx45f — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) March 24, 2020

Le parc Astérix a lui aussi, bien évidemment, fait ses adieux au père d’Astérix, tout comme l’hebdomadaire du rugby, Midi Olympique.

Les équipes du Parc Astérix adressent leurs plus sincères condoléances à la famille d’Albert Uderzo.

Albert Uderzo était, avec René Goscinny, à l’origine du Parc Astérix.

Impliqué et présent sur l’ensemble de nos projets, il restera dans les mémoires de chacun d’entre nous. pic.twitter.com/C40VbhvYQ1 — ParcAsterix (@ParcAsterix) March 24, 2020