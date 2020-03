Illustration lors d'une précédente édition. — Nuits sonores

C’est une décision à laquelle tous les festivaliers s’attendaient. En raison de l’épidémie de coronavirus, les organisateurs de Nuits Sonores ont annoncé ce lundi le report de l’édition 2020 du célèbre rendez-vous de l’électro à Lyon, prévu du 19 au 24 mai. La 18e édition devrait donc se tenir du 22 au 26 juillet selon Arty Farty, l’équipe en charge du festival.

Les principaux temps forts du festival, à savoir les 3 Nuits, les 4 programmes de jour, « A day with » ainsi que le « Closing Day » seront reprogrammés à ces nouvelles dates, sur les lieux initialement prévus. « A La Sucrière et le Sucre pour les programmes de jour, aux anciennes usines Fagor-Brandt pour les Nuits », précisent les organisateurs, tenant à adresser leurs pensées aux victimes du coronavirus et à leurs proches, et leur solidarité envers les soignants.

.@Nuits_sonores 2020 : la 18e édition reportée du 22 au 26 juillet.



La programmation et le format définitif du festival seront annoncés le 16 avril 2020.#communiqué #nuitsso2020 #covid19 pic.twitter.com/SIzeSQuGvx — Guillaume Duchêne (@guillaumeduche) March 23, 2020

Tout le programme mi-avril

La programmation et le format définitif du festival seront annoncés le 16 avril. Les pass et les tickets déjà achetés seront valables aux nouvelles dates. Pour ceux qui ne pourraient pas se rendre aux concerts prévus fin juillet, les modalités de remboursement seront communiquées dès la mi-avril également.

« L’ensemble des équipes travaille dès à présent, dans le respect scrupuleux des mesures sanitaires et sociales de confinement exigées par les autorités et les personnels de santé, au maintien de la programmation et de l’esprit de Nuits sonores », ajoutent les organisateurs. Chaque année, en mai, ce festival attire des dizaines de milliers d’adaptes de l’électro à Lyon.