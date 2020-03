George Wakeman et Martin Freeman dans la comédie « Breeders ». — FX Networks

Lundi 23 mars

Dix albums de BD à feuilleter gratuitement en ligne

Les éditions Dargaud proposent dix albums en lecture numérique gratuite, « pour occuper les petits et grands lecteurs ». Parmi elles, des albums destinés aux plus jeunes comme Boule & Bill, Un amour de cocker, 34e de la série, collectif signé Cric, Pierre Veys et Laurent Verron, Pico Bogue, La vie et moi et Ana Ana, douce nuit (la petite sœur de Pico Bogue) d’Alexis Dormal et Dominique Roques, Sardine de l’espace, nouvelle série jeunesse de Joann Sfar scénarisée par Emmanuel Guibert. La sélection comprend aussi des albums destinés plutôt aux adultes comme le premier tome d’une série baptisée Le scorpion, la marque du diable, illustrée par l’Italien Enrico Marini (Batman) ; XIII, le jour du soleil noir, le polar de Van Hamme Jean (Blake & Mortimer) et Long John Silver, histoire de pirate de Xavier Dorison et Mathieu Lauffray. Les éditions Dargaud remercient « auteurs et autrices qui se sont prêtés au jeu sans la moindre hésitation ». Un grand bravo à eux !

Les leçons et conférences du Collège de France

Sociologie, littérature, histoire santé, physique quantique, astronomie ou encore informatique… Le Collège de France propose près de 8.000 heures de leçons gratuitement en ligne. Le confinement est l’occasion de prendre le temps d’écouter les plus grands chercheurs et penseurs de notre temps. Un puit de savoir où l’on peut se plonger dans le Moyen-Age avec Michel Zink, la physique quantique avec Serge Haroche, la littérature française avec Antoine Compagnon ou encore la Rome antique avec John Sheid. Et pour ceux qui ne veulent pas lâcher l’actu du coronavirus, on vous recommande la conférence « Le Covid-19 ou la chronique d’une émergence annoncée » du titulaire de la chaire de microbiologie et des maladies infectieuses, le médecin et chercheur Philippe Sansonetti.

Un set explosif du DJ SebastiAn

Le DJ français SebastiAn fait partie aux côtés de Laurent Garnier, Justice ou encore Breakbot de l’écurie du mythique label électro parisien Ed Banger Records. Le producteur et compositeur éclectique offrait au Pitchfork Music Festival Paris 2019 un set explosif. Un set à retrouver en intégralité et gratuitement sur le site de France TV. De quoi se défouler chez soi en période de confinement !

« Breeders », une comédie sur l’enfer d’être parent

« Je mourrais pour ces enfants, mais souvent, je veux aussi les tuer », lance Paul à son épouse. Une réflexion que de nombreux parents, confinés 24 heures sur 24 avec leurs enfants, ont dû se faire ces derniers jours. Breeders, féroce comédie en 10x 30 minutes, disponible sur MyCanal, raconte le quotidien de Paul (Martin Freeman, vu dans Fargo et Sherlock) et de son épouse (Daisy Haggard aperçue dans Harry Potter et Episodes), un couple épuisé et dépassé par la parentalité. Terreurs nocturnes, choix des écoles, nuits aux urgences suite à des accidents domestiques… Aux manettes de cette série cathartique et hilarante, les créateurs de Veep, Chris Addison et Simon Blackwell. Leur écriture brillante et leur humour britannique dévastateur permettront à tous de dédramatiser et de se relaxer en ces temps troubles.