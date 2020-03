Cauet et Angèle — SIPA

Cauet s’est pris ce dimanche un retour de baton d’Angèle et de son frère Roméo Elvis. Tout a commencé avec un tweet acide du présentateur de NRJ Big Action vendredi dernier sur Twitter. « Depuis quelques jours les stars se mobilisent pour aider nos soignants grâce au #NRJBigAction ! Toutes les célébrités ont accepté de jouer le jeu sauf UNE ! Je vous laisse découvrir qui c’est », a-t-il écrit. Il a accompagné ce message d’un court extrait vidéo où il n’épargne pas la chanteuse.

Depuis quelques jours les stars se mobilisent pour aider nos soignants grâce au #NRJBigAction ! Toutes les célébrités ont accepté de jouer le jeu sauf UNE ! Je vous laisser découvrir qui c'est 🤦😓 #CCauetSurNRJ #CoronavirusJour4 pic.twitter.com/zxmTn4Rns1 — Cauet Officiel (@cauetofficiel) March 20, 2020

« Parce qu’elle a des raisons personnelles, parce qu’elle s’en fout, parce qu’elle est touchée par pas grand-chose, je ne sais pas ce qui la touche. Celle qui a dit non, c’est Angèle », a critiqué l’animateur en jouant le suspense. « J’ai un petit sourire alors que je devrais être peiné parce que je trouve ça tellement naze, […] juste dire non alors que c’est pour remettre de l’argent à une association alors qu’on est en pleine épidémie. On ne demande pas de chanter, on ne demande pas de faire un concert, on demande juste de donner un objet, c’est la seule qui a dit non », déplore l’animateur.

« J’ai décidé de soutenir ce qui se passe autrement »

Et la jeune femme n’a pas tardé à répondre samedi sur le même réseau social. « Si je n’ai pas accepté ta demande c’est parce que je suis confinée, depuis le début, hors de chez moi, et que je joue le jeu d’un confinement total. Je ne repasserai pas à mon appartement en Belgique et n’encouragerai personne à le faire à ma place », écrit-elle avant de se défendre. « Par ailleurs de mon côté, j’ai décidé de soutenir ce qui se passe autrement, en agissant en direct auprès d’associations médicales, en faisant des dons pour acheter des respirateurs qui viennent à manquer dans les hôpitaux notamment ».

Et de l’épingler à son tour : « Comme d’habitude, tu te mets en scène en sauveur, et moi, en sorcière maléfique méchante et capricieuse, en utilisant le pire des contextes sans même essayer d’en savoir plus. […] Peut-être que tu devrais juste rester un peu ouvert au fait que les idées de Cauet ne sont pas les seules bonnes idées ». Dans la foulée, Roméo Elvis, le frère de la chanteuse en a profité pour en rajouter une couche dans une story sur Instagram.

« Tu es une merde sans nom »

« Tu es une merde sans nom, un minable et un gamin. Quand j’étais petit tu passais déjà à la télé et je te trouvais déjà lourd […]. Là, tu es devenu une énorme merdasse susceptible, a écrit le rappeur. Ça fait du bien de tirer sur un type sur qui on a envie de tirer dessus depuis dix ans […]. Je te p… dessus, j’en ai rien à foutre du protocole, j’en ai rien à foutre si je passe plus en radio ». Et de poursuivre, tout aussi cinglant : « Touche pas à la famille, Cauet. Je vais pas te louper, moi, et ça sera moins poli que ma sœur. » Ça calmera peut-être Cauet… ou pas.