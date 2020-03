VOUS TÉMOIGNEZ Ce vendredi à 20h, musiciens, chanteurs et DJ sont invités à faire du bruit en hommage aux personnels soignants, en première ligne face à l’épidémie de coronavirus

La Fête aux balcons aura lieu ce vendredi de 20h à 21h sur tous les balcons de France. — La fête au balcon

A travers toute la France confinée, des applaudissements retentissent depuis quelques jours aux alentours de 20 heures aux fenêtres et balcons pour remercier le personnel soignant, en première ligne face à l’épidémie de coronavirus.

Lundi, sur Facebook, Benjamin Charvet et Mazen Nasri ont appelé DJ, musiciennes, musiciens, chanteuses et chanteursà faire du bruit ce vendredi de 20 h à 21 h « pour remercier et encourager les personnels de santé, héros de cette bataille ». Cet événement s’intitule La Fête aux balcons.

