MUSIQUE Plusieurs chanteuses et chanteurs ont donné de la voix sur Facebook et Instagram pour donner du courage aux internautes confinés.

Coronavirus: Des artistes donnent des concerts sur les réseaux sociaux pour encourager les internautes confinés — 20 Minutes

Alors que les Français sont confinés chez eux en raison de la pandémie de coronavirus, des chanteurs et chanteuses ont décidé de venir à eux. Jean-Louis Aubert, Chris ou encore M, ont donné des concerts en live sur les réseaux sociaux pour donner de la force à leurs internautes.

Certains, comme Cœur de pirate, ont écrit des chansons spécialement pour l’occasion (en tenant de faire de la prévention). « Je sais que tu n’es pas à risque et que tu veux voir tes amis mais si tu le fais, des gens vont mourir », tente-t-elle de rappeler. Dans un registre plus joyeux, Bono, le chanteur du groupe U2, a aussi publié un nouveau titre dans lequel il chante You can sing across rooftops (« Tu peux chanter sur les toits »). C’est d’ailleurs ce qu’ont prévu de faire de nombreux Français chaque soir à 19h30 pour se donner du courage.