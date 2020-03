L'affiche d' — HBO

Concerts annulés, spectacles reportés et sorties culturelles impossibles ? Comment s’occuper lorsqu’on doit limiter ses sorties « au strict nécessaire » pendant plusieurs semaines en raison de la pandémie de coronavirus ? Pas de panique, 20 Minutes vous livre chaque jour, des recommandations culturelles dont vous pouvez profiter en restant chez vous.

Nos bons plans pour se cultiver, s’informer et se changer les idées, confinés, sans se ruiner.

« Outsider » et l’épidémie des monstres

Cette adaptation d’un roman Stephen King, diffusée sur OCS, offre comme une métaphore de la crise du coronavirus. Un monstre -baptisé « El Cuco »- infecte des hommes qui n’en ont pas conscience et les pousse à s’attaquer à des enfants (on n’en dira pas plus). Cette fable fantastique flirte avec le paranormal pour construire un récit sur le deuil, la différence et la solitude. Les dix épisodes d’Outsider -désormais au complet sur la plateforme- plonge dans les mystères de la monstruosité et nous tient en haleine tout du long. Dix heures bien utilisées.

« Bookmakers » sur Arteradio plonge dans l’intimité des écrivains

Comment écrit-on un livre ? Le podcast signée Arteradio (déjà propriétaire de l’excellentissime Un podcast à soi qu’on vous recommande chaudement) rencontre les grands écrivains contemporains et les écoute raconter l’étincelle initiale, les recherches, la discipline, les obstacles, le découragement, les coups de collier, la solitude, la première phrase, les relectures… mais aussi le rôle de l’éditeur, de l’argent, la réception critique et publique, le regard sur le texte des années plus tard. Vous pouvez déjà retrouver trois numéros avec Philippe Jaenada [La Serpe, prix Femina 2017].

Se calmer avec la newsletter « Calmos »

Vous allez rester enfermés pendant un bon mois, a priori. Profitez-en pour devenir cinéphiles, si vous ne l’êtes pas déjà grâce à la newsletter Calmos qui fait des recommandations cinéma. Toutes les semaines, Calmos propose des textes sur le septième art d’aujourd’hui et d’hier, des liens, des images, des histoires.

Pendant qu'on vous prépare un 7ème épisode, n'hésitez pas à vous (re)faire toute la série RIGOLO... https://t.co/gnxIJH1AUg — Calmos (@CalmosClub) March 19, 2020

#CultureChezNous, pour voir des spectacles

Archéologie, cinéma, musées, audiovisuel, spectacles, jeunesse, patrimoine, danse, archives... Le ministère de la Culture a lancé la plateforme #culturecheznous pour diffuser à distance le spectacle vivant et la culture au sens large. L'accès à la culture n'a jamais été aussi facile.

L’opération #Culturecheznous est lancée !



Le @MinistereCC se mobilise pour vous permettre d'accéder à la culture sous toutes ses formes, sans bouger de chez vous.



➡️ https://t.co/E37c3mTjlA pic.twitter.com/Z4jVRw7he8 — Franck Riester (@franckriester) March 18, 2020

La recommandation du groupe Facebook « 20 Minutes séries »

« El Chapo, série retraçant la carrière du narcotrafiquant Joaquin Guzman, originaire de la rude région de Sinaloa au Mexique. Tout naturellement après les excellents Narcos et Narcos Mexique, je me suis jeté sur El Chapo, avec le charismatique Marco de la O qui incarne le petit (1,64m), mais cruel narcotrafiquant. J’en suis venu à me demander pourquoi j’aimais ces personnages, Escobar, Gallardo, El Chapo. Eh bien, tout simplement car ils sont présentés tels des héros d’aventures et qu’ils sont incarnés par des acteurs fantastiques.

J’avais lu, ici et là, une déception générale à propos de cette série si on la comparait à Narcos. Il n’en est rien selon moi, c’est peut-être un poil en dessous, mais Narcos était tellement haut… Bref je vous la conseille ! »

Les trois saisons de El Chapo sont disponibles sur Netflix.